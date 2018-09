Macri dio definiciones sobre su plan económico

Mauricio Macri se reunió este lunes por la mañana en Nueva York con editores del medio especializado Financial Times en un encuentro del que también participaron banqueros y representantes de fondos de inversión con intereses en Argentina. El Presidente escuchó allí algunas señales de apoyo por parte de algunos de los editores, quienes se permitieron una broma futbolera en clave de respaldo, al comparar la situación actual con el Mundial de fútbol y señalaron que aunque ahora no se esté hablando de un mundial son hinchas de la Argentina.

Luego, Macri brindó un reportaje en directo que emitió la cadena de televisión Bloomberg en su canal internacional.

Fue precisamente en ese juego de preguntas y respuestas con los periodistas aquí en New York que Macri comenzó a desgranar algunos de los interrogantes que tiene hoy el mercado sobre la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En este reportaje Macri señaló que el país tiene amplia capacidad de pago de sus vencimientos, y también que se prepara para ir adelante en la campaña por una reelección en el 2019.

Dentro de la política internacional reiteró que no está dispuesto a apoyar cualquier intento de una invasión militar a Venezuela y volvió a manifestarse a favor del diálogo y de que el gobierno de Nicolás Maduro reconozca la crisis y acepte la intervención internacional.

Macri confirmó también que no tiene previsto hacer ninguna modificación en cuanto al régimen cambiario en Argentina y mucho menos ir a un sistema de convertibilidad. Si reconoció que se habla dentro de la negociación con el Fondo de la posibilidad de garantizar un sistema que lleve claridad total al mercado de cambios, aquí entra la versión que está rondando en el mercado desde hace unos días de que se podría hablar de un establecimiento de bandas acordado con el FMI y con montos de intervención que aún no están demasiado claros.

Hay un tema central en toda esta discusión que puede ser o no, de acuerdo a las distintas interpretaciones, el punto más importante en la negociación con el FMI: cuál es el monto final de la extensión del acuerdo original que el gobierno está negociando con el FMI.