Por la medida de fuerza la pérdida será de más de $30 mil millones

Con Mauricio Macri en Nueva York, el Gobierno dispuso que dos de sus ministros se pusieran al frente de la previa al paro nacional de la CGT de este martes. Dante Sica (Producción y Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte) cuestionaron a los gremios, pidieron “responsabilidad para que no haya ninguna situación de violencia” y estimaron como “importante” la pérdida económica, aunque evitaron dar una cifra.

“El costo económico del paro del día 25 de septiembre lo estimamos en $31.600 millones. Esto sería un costo de 0.2% del PBI”, indicaron fuentes del Gobierno.

En la Casa Rosada señalan que sectores como la industria, la construcción y el comercio mayorista y minorista son los más afectados por el paro. Además, “muchos trabajadores no pueden ir al lugar de trabajo” ya sea porque se adhieren o porque no pueden movilizarse. Por ende, sin trabajadores, la producción se interrumpe generando una pérdida económica.

Por otro lado, indicaron que el sector público también se ve fuertemente afectado, ya que parte de sus ingresos provienen de impuestos a la producción de bienes y servicios. Un día de paro, con menos producción, es un día en el que se recaudan menos impuestos, lo que impacta en el balance de ingresos y gastos del Gobierno nacional.

En Casa Rosada también se hicieron estimaciones respecto al impacto en el transporte.

Habrá, según ese cálculo, más de 15 millones de afectados que no podrán usar el transporte público: cerca de 13 millones de viajes en colectivo, 1,6 millones en trenes y 1,3 millones en subte.

El paro en el transporte aéreo afectará a unos 77 mil pasajeros: 40 mil de vuelos de cabotaje y 37 mil de viajes internacionales en 660 vuelos que fueron reprogramados.

“(El paro) genera una pérdida de producción y una pérdida a muchos trabajadores que no van a tener transporte y que quieren ir a su trabajo”, sostuvo Sica.

Por su parte, Dietrich pidió “que haya responsabilidad de todos, para que si bien va a ser un día de paro, no haya ninguna situación de violencia”. Y sostuvo que “hay una Argentina que queremos dejar atrás , la de las actitudes cuasi mafiosas; ‘del que hace algo distinto a lo que yo quiero, entonces voy y activo la violencia’, y eso cada vez sucede menos”.

En tanto, Sica insistió con que el paro “no es oportuno”, pero aseguró que “el diálogo continuará a partir del miércoles, como se estuvo haciendo en los últimos dos años”. “Estamos en un momento en que cayó la actividad (económica) y tenemos que empezar a recuperarla”, remarcó.