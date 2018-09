Por la medida no habrá colectivos, bancos, vuelos ni actividad en las aulas

En el país, las medidas de fuerza comenzaron en la jornada de ayer. En especial se sintió en Buenos Aires con movilizaciones y piquetes. En Corrientes, el paro nacional se sentirá con más fuerza en la jornada de hoy, cuando confluirán gremios de la CGT y la CTA, y se sumará un gran número de organizaciones sociales.

Esto significará que un importante número de servicios se verá afectado (ver infografía). En especial, la confirmación de la UTA promete dejar sin servicio de colectivo a los correntinos dentro de la ciudad de Corrientes, y también a quienes deseen trasladarse en el transporte interprovincial hasta la capital chaqueña.

Tampoco habrá colectivos de media y larga distancia. Y se suman las empresas áreas, suspendiéndose el vuelo de Corrientes a Buenos Aires de parte de la firma Aerolíneas Argentinas. No sería el caso de quienes compraron por Flybondi.

Otro de los sectores que también se suma y promete alto acatamiento son los bancarios. No habrá actividad en las entidades crediticias en general, y únicamente se dará atención reducida en el Banco de Corrientes. En este mismo sentido, se puede señalar que no habrá camiones de transporte de cargas. Lo que podría repercutir en el abastecimiento de combustible y en la recarga de efectivo en los cajeros automáticos.

Los gremios docentes aseguraron por su parte que un importante porcentaje de trabajadores de la educación no asistirán a las aulas. En concreto, convocaron al paro los dirigentes de Suteco, Acdp y Amet.

Idéntica postura tomaron los dos principales gremios que nuclean a los docentes universitarios. En este caso, Adiunne y Codiunne adhieren a la medida de fuerza, y llamaron además a movilizarse hasta cerca del puente General Belgrano.

En los hospitales también habrá atención acotada. La Asociación de Profesionales de la Salud de Corrientes (Asprosac) comunicó días atrás que resolvió sumarse al paro general de hoy, y expresó que “definitivamente la salud pública de Corrientes está a la deriva, las cosas hay que decirlas porque si callamos somos cómplices”. En una asamblea realizada días atrás, los profesionales de los principales hospitales plantearon las problemáticas que enfrentan. Los directores de los nosocimios aseguraron ayer que en las guardias se atenderá normalmente y respecto de los consultorios externos dependerá de la adhesión de cada médico a la medida de fuerza, y podrían reprogramarse los turnos.

Sector público

Atendiendo esta situación, desde la Municipalidad informaron la decisión de que los trabajadores municipales tendrán una hora de margen para ingresar a sus puestos laborales.

En este mismo sentido, vale señalar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se suma a la medida de fuerza contra las políticas económicas del gobierno de Macri, y esto podría traducirse en atención más acotada en las oficinas públicas.

En algunas reparticiones específicas no subirán las persianas. Es el caso de la sede del Invico, por la adhesión del ATE, y de Dpec, por el acatamiento del sindicato de Luz y Fuerza. En este último caso, sólo habrá guardias.

La cifra

2

Son los grupos de manifestantes que marcharán hasta el acceso al puente. Uno del lado chaqueño y otro del lado correntino. No descartan realizar un piquete.

El dato

Debido al Día del Estudiante, el feriado de hoy y las medidas de fuerza convocadas por los gremios para la jornada de hoy, los alumnos correntinos terminarán teniendo un fin de semana extra largo.