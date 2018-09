Soberanía frustró a Mburucuyá y Ferroviario superó a Mandiyú

El ya descendido Soberanía fue una piedra en los zapatos de Mburucuyá, ya que en cancha de Ferroviario se impuso en la tarde de ayer por 1 a 0 en la continuidad de la décimo cuarta y penúltima fecha del Torneo Oficial de la Primera División A.

El gol del elenco del barrio Ponce lo anotó de cabeza a los 5 minutos del primer tiempo el mediocampista, y Diputado Nacional por el Frente Para la Victoria, José “Pitín” Ruiz Aragón.

Mburucuyá se presentaba al partido con serias intenciones de concretar un resultado ganador que le permita acercarse al Cuadrangular Final, pero el equipo del interior no pudo encontrar los caminos para llegar con peligro hasta el arco defendido por Carlos Aquino.

Los “Soberanos” ejercieron una fuerte presión en el mediocampo, sector donde Gerardo Amarilla y Gerardo Barrientos se prodigaron para recuperar balones, mientras que “Pitín” Ruiz Aragón, con algunos toques sutiles, se encargó de darle volumen al juego de su equipo.

En una rápida acción, a los 5 minutos de la etapa inicial, tras un tiro de esquina Ruiz Aragón se elevó entre sus compañeros y rivales para con un frentazo cambiar la dirección de la pelota y convertir el gol que le valdría la victoria a Soberanía.

Mburucuyá no pudo acomodarse jamás al partido y le costó equilibrar el trámite, y de esta manera Soberanía logró su segundo triunfo en el certamen Oficial (no ganaba desde la primera fecha, cuando venció por 2 a 1 al también descendido Juventud Naciente de San Luis del Palmar).

Las aspiraciones del elenco “Chacarero” de acceder al Cuadrangular deberán esperar hasta la última fecha, cuando se enfrenten contra San Marcos.

El “Verdolaga” subió algunos casilleros

En el juego de segunda hora de ayer, el local Ferroviario le ganó por 2 a 0 a Deportivo Mandiyú y salió de los puestos de permanencia.

El vencedor tuvo a Lucio Gómez como el mejor jugador del partido, quien manejó los hilos del “Tren Verde”, bien acompañado en la gestión por Marcelo Escobar, por derecha, y Ramón Mambrin, por izquierda, este último complicando con su velocidad.

En defensa se plantaron firmes José Fernández y Maximiliano Brunetti, para alejar cualquier peligro, y además Osvaldo Chávez aportó tanto en la recuperación como a la hora de repartir balones.

Como contracara, la propuesta individualista de Mandiyú contrastó y terminó siendo superada por la solidez del local.

En la primera mitad Ferroviario tomó una doble ventaja, que a la larga fue irremontable para el “Albo”. A los 16 minutos el local robó una pelota en el mediocampo, Gómez se hizo dueño y envió un centro que por detrás de sus marcadores terminó conectando José Fernandez. Al rato, 21 minutos, Ramón Mambrin se anotó con un nuevo disparo al gol, para cerrar el partido, esta vez tras un centro de Juan Martín Kuchack.

No hubo reacción de Mandiyú, que para colmo de males al minuto del segundo tiempo sufrió la expulsión de Juan José Romero y prácticamente arrojó la toalla en la etapa complementaria.

La fecha se completará mañana con el duelo entre Boca Unidos y Lipton en el estadio del Aurirrojo.