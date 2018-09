Viviendas para afiliados de la Aoem, eje de debate legislativo

El Concejo Deliberante capitalino aprobó en la última sesión un proyecto de resolución que planteaba un pedido de informe al Departamento Ejecutivo sobre la sesión de 100 viviendas para afiliados de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem). Desde el bloque Podemos Más señalan la existencia de un acuerdo previo -gestión municipal anterior- que priorizaba a los trabajadores con hijos con discapacidad.

Hasta el momento, únicamente trascendió el compromiso asumido por la Comuna de destinar 100 casas del programa Techo Digno para los afiliados del único gremio que se sienta a la mesa paritaria.

“La idea inicial era que las viviendas iban a ser destinadas los trabajadores con hijos con discapacidad. Ahora el acuerdo habla únicamente de afiliados de la Aoem”, señaló el concejal Omar Molina (PJ), que fue uno de los se refirió al tema luego de la sesión del pasado jueves.

Consideró que se había al menos desvirtuado el espíritu inicial y recalcó que el problema de fondo tenía que ver con la “libertad sindical”. Recordó que se encuentra en la comisión de Trabajo un proyecto de ordenanza que plantea modificar normativas y habilitar que otros gremios se sumen a la mesa de negociación.

“Hay gremios que son discriminados. Lo que significa que no están representados la totalidad de los trabajadores”, remarcó.

Aseguró que en los próximos días promoverán otro pedido de informe, también vinculado al acuerdo rubricado entre la Comuna y la Aoem.

Aseguran que quedaron dudas de las mejoras definidas entre las partes. En especial del monto que se pagó la semana pasada, que fue por única vez y no como monto que se suma al salario.

El concejal Molina recordó además otro aspecto a considerar para habilitar a los otros gremios (ATE y Upcn).

“Los municipales están haciendo un aporte solidario que va a la Aoem, sean afiliados o no a este gremio. Y ahora se los podría dejar de lado de este sorteo, no tiene lógica”, espetó.