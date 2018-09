Organizaciones sociales se manifiestan en el acceso al Puente General Belgrano

Cerca de 500 personas se manifiestan en el acceso al puente General Belgrano en el marco del paro general en contra de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri y el acuerdo con el FMI. La medida se siente en todo el país con adhesión de diferentes áreas que hoy no están brindando servicio.

"Venimos a hacer la voz no solo de los que estamos sino también de los que no han podido estar ahora", manifestó Emiliano Rotelo desde el sindicato de Camioneros.

Por su parte Chano Romero de ATE expresó de que el paro general demuestra que "la unidad de la clase trabajadora es irrompible" y explicó que el repudio no es solo ante la falta de puestos de trabajo, sino también "del modelo económico que está imponiendo Macri y que el pueblo trabajador no lo va aceptar".

"Decimos no a Macri, no al FMI y a la políticas nefastas de este gobierno provincial porque la alineación nación, provincia municipio no nos sirvió para nada", dijo la senadora nacional Ana Almirón . En esa misma línea el diputado nacional Pitín Aragón remarcó la importancia de que los legisladores traduzcan lo que hoy se está viviendo en la calle y voten en contra del presupuesto 2019.

De la marcha participan diferentes organizaciones sociales como la FOB, La Cámpora, La Poderosa, ATE, MTE, CTA -A, Libres del Sur, CTEP, Barrios de Pie, la CCC, Movimiento Evita, entre otros.