Frigerio concurre a Diputados a exponer sobre el Presupuesto 2019

De esta manera, y con la visita de Rogelio Frigerio, la comisión de Presupuesto de la cámara baja retomará el debate de la iniciativa que se inició el jueves pasado con la presencia del ministro de hacienda, Nicolás Dujovne.

De acuerdo al cronograma oficial, la visita de Frigerio al Congreso está prevista para este mediodía en el anexo C de la cámara baja.

En tanto, mañana jueves a las 10, la comisión de Presupuesto de la cámara baja, que conduce el diputado santafesino Luciano Laspina (PRO) recibirá al director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makon y a otros funcionarios de esa área.

Según el cronograma del oficialista interbloque Cambiemos de la Cámara baja, la intención es buscar emitir dictamen del proyecto el próximo 10 de octubre y aprobarlo en el recinto antes de que concluya el mes para luego girarlo al Senado.

Además de estos funcionarios, la agenda que contempla el oficialismo incluye además las visitas de los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Transportes, Guillermo Dietrich; también estaba prevista la visita del ahora ex presidente del Banco Central, Luis Caputo; función que seguramente lleve adelante su reemplazante, Guido Sandleris.

Al margen de la visita de los funcionarios, desde la conducción del interbloque Cambiemos continúan las negociaciones con diputados opositores para intentar buscar respaldos a la iniciativa, que hoy superaría los 135 votos, según fuentes parlamentarias.

"La responsabilidad de que haya o no Presupuesto no es sólo del gobierno", precisó un diputado del oficialismo, que destacó además la importancia de conseguir "la misma proporción de respaldos" en la votación en general que luego en el debate en particular "para generar confianza y credibilidad".