Más de 400 profesores de inglés participaron de una jornada de fonética y pronunciación

El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, realizó esta mañana la jornada: “Fluency or Accuracy? How to Foster Effective Communication in English”, en el salón Auditorio del Hogar Escuela. La capacitación estuvo destinada a profesores de inglés y estudiantes avanzados del profesorado y tecnicatura de inglés.