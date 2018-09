Valdés destacó el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la seguridad ciudadana

A fin de fortalecer la seguridad pública y ciudadana, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles la Comisaría N° 22 ubicada en el barrio Ponce. Se trata de una fuerte inversión de más de 8 millones de pesos y responde al compromiso asumido por el mandatario en ocasión de la entrega de viviendas, haciéndose eco de las demandas de la gente. Además, confirmó que está previsto dotar al barrio de un nuevo establecimiento educativo.

La nueva dependencia policial se sitúa en la esquina de las calles Pedro Moresi y Joaquín Arquero del barrio José María Ponce y cabe señalar que en el transcurso de este año, el mandatario provincial ya cortó cintas de nueva infraestructura edilicia destinada a la seguridad en Monte Caseros, Itatí, Villa Olivari y ahora habilita esta nueva dependencia policial.

Durante el acto, acompañaron a Valdés, los ministros Juan José López Desimoni (Seguridad), Horacio Ortega (Coordinación y Planificación), Bernardo Rodríguez (Obras Públicas) y Jorge Quintana (Justicia y Derechos Humanos), el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General, Félix Barboza, el jefe del Servicio Penitenciario, Osvaldo de los Santos García, el titular del Concejo Deliberante, Norberto Ast, legisladores provinciales y nacionales, representantes de fuerzas de seguridad, del estado mayor policial, docentes y alumnos del Colegio José María Ponce, invitados especiales y vecinos.

La Comisaría se encuentra distribuida de la siguiente manera: oficinas de jefe y subjefe, guardia, mayoría, sumario, personal, información judicial, dormitorios, sala de radio, sanitarios para personal, celdas con patio y de recreo y sanitarios para detenidos.

Además del respectivo mobiliario y elementos indispensables, la Dirección Logística entregó a la dependencia policial una Toyota Hilluk 0 km., equipada con tecnología de punta, colchones ignífugos, computadoras y escritorios.

El acto inició con la presentación de la “Formación Especial: 26 de Septiembre”, por parte del Jefe de Tropa, Claudio Balmaceda.

Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentina bajo los acordes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual fue el momento para la bendición e invocación religiosa del capellán Guillermo Danuzzo.

En la oportunidad, el gobernador Valdés entregó la llave de la camioneta y documentación de la flamante dependencia al comisario inspector Eugenio Pisani, quien será el responsable de la misma.

Como culminación del acto, se procedió al tradicional corte de cintas y recorrida por las nuevas dependencias.

Gobernador Valdés

En sus palabras a los presentes, el gobernador Valdés manifestó que la ciudad de Corrientes viene creciendo a un ritmo importante y “llegó el día esperado, en donde el barrio Ponce tiene su Comisaría, algo que fue largamente solicitado por los vecinos. Sabíamos que debían ir hasta la Comisaría de Laguna Brava para poder hacer las denuncias o se iban a la 18 de Laguna Seca”.

Para Valdés, esto va a terminar “resolviendo un viejo conflicto, ya que se van a sentir más seguros, podrán hacer sus trámites” y subrayó que las inversiones proseguirán, teniendo en cuenta que a la reciente entrega de viviendas en el barrio “le vamos a sumar un establecimiento educativo”, de cara a la construcción de una nueva escuela primaria, prevista para la zona.

“Tener la posibilidad de contar en este lugar con una Comisaría es más seguridad para los correntinos, dijo Valdés.

Posteriormente, el mandatario reflexionó sobre lo que “tenemos que hacer como ciudadanos para colaborar con la seguridad” y en ese sentido afirmó que “hacer descansar la seguridad pública en algún comisario o en el personal policial afectado es engañarnos a nosotros mismos, ya que si no hay colaboración, si no hay trabajo conjunto con cada uno de los actores sociales nosotros no podemos brindar un sistema de seguridad. Si nos basamos en la idea que yo no tengo nada que ver con la seguridad y simplemente es tarea de la policía, estaremos cometiendo un serio error”.

Valdés sostuvo que es menester contar con la información, el trabajo responsable y el alerta policial para apuntar a un “sistema de prevención que sea eficaz”.

Luego, el gobernador lanzó un mensaje a todos los Comisarios: “tenemos que poner más atención a los hechos de inseguridad en Corrientes. La sociedad así lo está demandando. Vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer para lograr los cambios que nos pide la gente”

“Tenemos que comenzar a tener mayores inversiones en seguridad, nos comprometimos a tener cámaras de Seguridad y para ello estamos avanzando en el proceso de licitación pública para contar con fibra óptica y vamos a tener en Corrientes un sistema de seguridad adecuado con cámaras”, aseveró.

Y mencionó que la inversión en fibra óptica alcanza los “150 millones de pesos, es el equivalente a 15 comisarías como la que estamos inaugurando hoy pero debemos invertir para dar la mayor seguridad a los ciudadanos”.

En ese horizonte, el gobernador destacó que “hemos realizado una inversión importante con la adquisición de 100 camionetas que ya estamos entregando y esta Comisaría va a contar con un vehículo nuevo. Se trata de una inversión global del orden de los 100 millones de pesos”.

Asimismo, Valdés instó al personal policial a poner especial atención y el compromiso para que utilicen adecuadamente los móviles, que “presten atención en las calles y que atiendan correctamente a los ciudadanos y que comencemos a trabajar de manera conjunta con cada una de las organizaciones de nuestra sociedad”

“Es un día de festejo por esta inauguración, pero también debe servir de reflexión. Estas obras e inversiones las hacemos en un momento difícil a nivel nacional, pero tenemos los recursos para afrontar las necesidades de los ciudadanos”, acotó y para cerrar expresó: “Tenemos que trabajar juntos para mayores logros y tener una mejor calidad de vida y que nuestros hijos puedan ir al colegio con seguridad y que los vecinos puedan transitar en la calle, que podamos tener una convivencia armónica entre todos”.

Comisario Barboza

En tanto, el jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, aseguró que “estamos concretando un sueño largamente anhelado por esta comunidad y hoy con esta inauguración se hace realidad”, que fue posible gracias al respaldo incondicional del gobernador Gustavo Valdés y al acompañamiento del ministerio de Seguridad, que redunda en obras y en la provisión de móviles policiales”.

“Apuntamos a concretar una mejor tarea preventiva y al registrarse el delito, una investigación efectiva. A partir de ahora vamos a tener un acercamiento constante a los vecinos y un trato permanente en la recepción de denuncias y todos los trámites de rigor que se necesitan y que ameriten la intervención de la comisaría”, puntualizó el funcionario policial.

Según los conceptos de Barboza, a partir de ahora en el barrio Ponce habrá un “contacto permanente de la comunidad con quienes están a cargo de la Comisaría y con sus efectivos, para poder cumplir con todo el profesionalismo con la tarea encomendada” y concluyó en resaltar el “compromiso con la seguridad pública y la actitud en el quehacer diario para velar por la seguridad de la gente”.

Ministro López Desimoni

Por su parte, el ministro Juan José López Desimoni, puso de relieve que inaugurar una Comisaria es “siempre dar un paso adelante en materia de seguridad ciudadana” y valoró que de esa manera se hace efectivo el “compromiso asumido por el gobernador Valdés en ocasión de la entrega de viviendas”.

López Desimoni señaló que “esto es el fruto del trabajo de mucha gente involucrada y de la articulación con los vecinos del barrio.

Por eso, esto tiene un valor agregado: el del compromiso ciudadano e institucional, la decisión el gobierno provincial de avanzar y concluir con la obra. Queremos redoblar los esfuerzos en seguridad y para ello trabajamos día a día”.

El ministro, enfatizó que la infraestructura es uno de los ejes de la gestión. “Estamos cumpliendo con esa parte y también lo hacemos en materia de equipamiento, con camionetas y tecnología”.

Para López Desimoni es importante “tener todos los elementos para que cuando se produzca el delito, en el menor tiempo posible poner a disposición de la justicia a los responsables”.

“Es la Comisaría número 22 en la ciudad y no tenemos dudas que vamos a trabajar para cumplir con las expectativas de los vecinos”, terminó expresando.