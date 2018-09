En golpe tipo comando, asaltan y golpean a un médico en su propio consultorio

En el atardecer del lunes, una peligrosa banda de delincuentes irrumpió con suma violencia en el consultorio de un médico de Santo Tomé, al cual golpearon exigiéndole dinero.

Permanecieron en el lugar -ubicado por avenida Independencia, entre las calles San Martín y Mitre- alrededor de 15 minutos, tiempo suficiente para sembrar el terror entre pacientes, secretaria y los familiares del médico Daniel Britez.

Por estas horas la Policía de Santo Tomé busca a los malvivientes que concretaron el brutal asalto a mano armada alrededor de las 19 del lunes. Aseguran que fueron 5 delincuentes encapuchados que entraron por la fuerza al consultorio, donde además se encuentra la vivienda particular del profesional, la cual está ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

Fue en un momento en que atendía a sus pacientes. Un dato revelado es que los atacantes hablaban portugués.

Según coincidieron los testigos, todo fue muy rápido y sorpresivo. De repente, pacientes, familiares y el propio médico se vieron sorprendidos por la situación.

Los atacantes entraron por la puerta principal del consultorio luego de descender de un automóvil.

Los vieron avanzar con armas de fuego en mano, amenazaron a las personas que se encontraban en el inmueble, ataron a una paciente, a la esposa del médico y a su hijo menor de edad.

Después agredieron con un culatazo al médico, provocándole heridas leves en la cabeza.

Exigían la entrega de dinero, entretanto revisaban el ambiente. Solo se llevaron celulares y relojes.

Según los investigadores, los miembros de esta belicosa banda buscaban dinero, pero al no hallar el botín deseado, se dieron a la fuga llevándose los pocos elementos de valor que encontraron.

Britez, por su parte, luego del hecho debió ser atendido en el hospital local, donde se le practicó algunas curaciones por los golpes que recibió.

Los testigos precisaron que los delincuentes hablaban con acento portugués.

Por ahora permanecen prófugos.

Desde la Policía señalaron que los malvivientes son de nacionalidad brasileña, por lo que no se descarta que sean delincuentes oriundos de la vecina ciudad de Sao Borja que cruzaron el puente para delinquir en Santo Tomé.

Habiendo tomado conocimiento de lo sucedido, personal policial de las seccionales Primera y Segunda de la Unidad Regional Quinta procedieron a realizar un amplio rastrillaje en lugares que los malvivientes podrían usar como vía de escape y salir de la ciudad, indicaron desde el portal Digital Santo Tomé.

Las mismas fuentes señalaron que las autoridades policiales junto al fiscal de instrucción se constituyeron en el Centro de Monitoreo para intentar identificar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.