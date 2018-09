Presencia vectorial

En 2017, las alarmas se encendieron para las localidades de Sáenz Peña (Chaco) y Formosa. En agosto de ese mismo año, se detectó en La Banda (Santiago del Estero) y en octubre en Ituzaingó (Corrientes) en árboles de cítricos del arbolado urbano. Por último, en diciembre del año pasado, el Senasa comunicó el hallazgo por primera vez de insectos portadores de HLB en Entre Ríos, precisamente al Norte del macizo citrícola del río Uruguay, en Villa del Rosario.

Una vez detectada, obliga a erradicar –arrancar de raíz– la planta afectada y destruirla, sin posibilidad alguna de salvarla. Los árboles enfermos producen frutos amargos, incomibles y deformes hasta que mueren.

Con el objetivo de reducir los niveles poblacionales del psílido asiático de los cítricos –chicharrita que transmite HLB– en aquellos lugares donde no es posible usar el control químico, Alcides Aguirre –referente del laboratorio de Entomología del Inta Bella Vista, Corrientes– estudia su comportamiento y las formas posibles de control.

“Con el equipo de Entomología, hace más de 10 años que estamos observando y estudiando la chicharrita y el parasitoide”, indicó Aguirre y añadió: “Ahora, gracias a este aporte tendremos las instalaciones que nos permitirán hacer las primeras liberaciones masivas de la avispa y evaluar los resultados a campo”.

En este sentido, Aguirre reflexionó sobre la oportunidad de tener un centro de multiplicación para trabajar sobre todo en la prevención. “En la zona citrícola de Bella Vista aún no detectamos presencia de HLB y los niveles poblacionales del vector no son tan altos como en otras zonas citrícolas del país”, indicó y aseguró: “Esto es una gran oportunidad para frenar el HLB”.

El aporte del Bice permitirá construir un invernadero metálico –para la producción de mirto o planta huesped– y tres cámaras de cría acondicionadas –para la cría de Diaphorina citri y Tamarixia radiata y la cría de un insecto predador–. Además, se prevé la compra de insumos, materiales, equipos y la contratación de cuatro operarios. “Todas las etapas de cría se realizarán en confinamiento, con ambientes climatizados y con estrictas medidas de seguridad biológica”, afirmó Aguirre.

“Gracias a esta inversión, podremos criar unas 500.000 avispitas al año que servirán para liberar en el casco urbano de la ciudad”, manifestó Aguirre quien, además, aclaró que “debido a que no hay experiencias en nuestro país sobre la dosis a utilizar, la cantidad de adultos del parasitoide a liberar se ajustará a las condiciones locales”.