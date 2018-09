Vacunación con aumento

POR ESTEBAN MONTGAILLARD.-

Se asoma una nueva campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en los campos de Corrientes, que en este segundo operativo del año vacunará todas las categorías del rodeo bovino y bubalino. No obstante a esta tarea de rutina que el productor debe cumplir por ley dos veces al año, preocupa el impacto que tendrán los aumentos de distintas variables en el costo operativo, que debe afrontar el mismo ganadero por la inoculación de sus animales.

Desde la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa), entidad encargada de llevar adelante la vacunación que arranca el 8 de octubre, se está trabajando en la elaboración del costo operativo, que es el precio que debe afrontar cada productor a la hora de vacunar su rodeo. Y existen distintas variables que hacen prever que el aumento intercampaña –comparado con la segunda vacunación 2017- no será menor al 30%.

El incremento del combustible, los honorarios de los vacunadores y, principalmente, el precio de la vacuna que disponen los laboratorios fabricantes, fueron considerables en los últimos meses. Y esto va a repercutir, directamente, en el presupuesto de manejo sanitario. O sea, en el bolsillo del productor.

En el caso del combustible, uno de los insumos principales para la movilidad de los 400 vacunadores que dispone la Fucosa en cada campaña antiaftosa, los incrementos fueron conocidos durante el año. Actualmente, el costo del litro de gasoil (precio YPF) se encuentra en $33,03, cuando en la segunda campaña 2017 estaba en $20,55 por litro. Una suba de más del 60% intercampaña.

Por el lado de los honorarios de los vacunadores, la Fucosa toma como base el salario del peón rural, que en los últimos días tuvo un nuevo incremento. Y esto repercutirá, seguramente, en los costos finales.

No obstante, los aumentos que más preocupan a los dirigentes de esta fundación se dan en el precio de la vacuna, que lo establecen los dos laboratorios que la comercializan. En este aspecto, el presidente de la Fucosa, Ignacio Martínez Álvarez, explicó que entre diciembre del año pasado y septiembre de este año, el precio de la dosis subió un 63%.

El precio de la vacuna comprada por la fundación para la segunda campaña 2017 había sido de $18,30. Siempre hablando de valor por dosis, el dirigente de la Fucosa explicó que “el 1° de junio de este año aumentó a $22,50; el 1° de julio, con la corrida del dólar, se fue a $26,50; y el 1° de septiembre se fue a $32,50”. Tomando como referencia el precio de septiembre 2017, el aumento de la vacuna presupuestada en el costo operativo asciende a casi el 90%.

Del otro lado está la hacienda, que es el principal ingreso del productor, y que comparada con los valores del último trimestre del año pasado, ha tenido un incremento, sobre todo durante septiembre de este año. Comparando el índice de precio del ternero del Rosgan, en septiembre 2017 el precio por kilo era $42,13; mientras que en el último televisado realizado este mes, el índice quedó en $56,84 (+34,06%).

No obstante, es preciso señalar que el incremento en el precio de la hacienda se dio recién en este último mes, ya que durante la zafra de terneros los productores vendieron a $41,84 en marzo, $39,32 en abril y $41,14 en mayo. Siempre tomando como referencia el índice Rosgan.

Números finos

“Hicimos los números lo más finos posible, para no perjudicar ni al productor ni al vacunador, porque si no es tentador para el vacunador, nos quedaríamos sin vacunadores. La posibilidad era hacer lo mejor posible para las dos partes. No es fácil pasar estos números cuando veamos el costo operativo”, explicó Martínez Álvarez, quien es también dirigente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.

El productor curuzucuateño comentó, en este sentido, que “los costos más importantes de la vacunación han subido muchísimo; y sin dudas van a tener impacto en el costo de esta campaña. El 60% del costo operativo es movilidad, cargas sociales y sueldos; y después hay que sumar el precio de la vacuna, que nos tiene preocupados por las constantes subas que tuvo en el año”.

Si bien el costo operativo se aprobaría mañana en el Consejo de Administración de la Fucosa, y lo presentarán el martes 2 de octubre en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), Martínez Álvarez estimó que el incremento intercampaña va a estar en alrededor del 30%.

“No es fácil dar estos números, por la situación que atraviesa el productor. Pero también tenemos que decir que bajó la recaudación en la fundación, lo que es entendible, porque la situación del sector, como el resto de los sectores, es complicada”, explicó el titular de la entidad. En este sentido, sostuvo que se incrementó considerablemente el porcentaje de morosos de la entidad, que adeudan distintas campañas de vacunación antiaftosa.

En este sentido, se da una situación particular para los productores y la Fucosa, a partir del nuevo operativo de autogestión que dispuso el Senasa para obtener los DTe para realizar los despachos de hacienda. Es que anteriormente, cuando el productor concurría a las oficinas del organismo nacional a tramitar las guías, si eran deudores de las fundaciones de vacunación de cualquier punto del país debían regularizar esa situación para obtener las guías. Y con el nuevo sistema de autogestión vía internet, el sistema no detecta deudores.

“Es un punto ciego que las fundaciones planteamos a las autoridades del Senasa en el último Congreso de Fundaciones, que se realizó en Paraná, y creemos que nos darán respuesta a la brevedad”, explicó Martínez Álvarez.

El dirigente consideró que “yo como productor me pongo en el lugar de mis pares y muchas veces cuesta hacer frente a todos los costos; y es feo poner trabas a los productores, pero hoy me toca dirigir la fundación y tenemos que cuidarla, es una herramienta muy importante para la ganadería provincial”.

Sin embargo, la realidad es que el productor ganadero correntino está cumpliendo menos y la fundación provincial se está desfinanciando. “Tenemos la obligación de seguir vacunando, por ley, a productores que estén al día o que sean deudores; pero estamos en una situación que nos preocupa, sin haber aplicado el último aumento de costos”, explicó el titular de Fucosa.

Por cuestiones formales, el precio del costo operativo se conocerá recién el próximo 2 de octubre, en la reunión que mantendrá la Coprosa en la sede del Ministerio de Producción. No obstante, se descuenta que los productores deberán afrontar un incremento importante para vacunar su rodeo. Justo en momentos en que el precio de la hacienda venía repuntando.