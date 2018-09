Dujovne anunciará hoy junto a Lagarde el nuevo acuerdo con FMI

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, anunciarán hoy en Nueva York el nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI.

Lo confirmó en conferencia de prensa el ministro de Hacienda: “El Fondo está terminando su trabajo de revisión formal de la propuesta, lo va a someter a una discusión informal mañana (por hoy) con el board y si no ocurre nada extraordinario por la tarde estaremos en condiciones de anunciarlo”.

A raíz de la salida de Luis Caputo del Banco Central, Mauricio Macri dio los mismos indicios: “Vamos en camino de un segundo acuerdo con el Fondo para que despeje otras dudas sobre nuestra capacidad de financiamiento y estabilidad de política monetaria. Estoy convencido de que hemos designado un muy buen profesional. Era parte del equipo, ha negociado el nuevo acuerdo. Es importante que no tengamos un presidente del Banco Central que no fue parte de lo que se negoció, que es con lo que tuvo que lidiar Luis Caputo porque lo había negociado Sturzenegger”.

Dujovne tenía previsto regresar a Buenos Aires esta noche, pero se quedará en Nueva York a la espera de ajustar los últimos detalles que permitan realizar el anuncio mañana en un lugar a designar.

Al formalizarse la renuncia de Luis Caputo como presidente del Banco Central, se resolvió el obstáculo que trababa la discusión final del acuerdo con el Fondo. Resuelto este impedimento, Dujovne y Lagarde explicarán las nuevas metas monetarias y económicas que forman parte del nuevo memo de entendimiento entre el Fondo y la Argentina. El Gobierno pidió adelantar los desembolsos de 2020 y 2021 para el año próximo y, eventualmente, podría anunciarse una ampliación del monto total.