Trump y Rouhani cruzaron amenazas en la ONU

Donald Trump y Hassan Rouhani intercambiaron insultos este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos prometió más sanciones contra Irán y su par sugirió que la “incapacidad” intelectual del republicano lo lleva a tomar algunas de sus decisiones.

Trump usó buena parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU para atacar a Irán. Describió a la república islámica como una “dictadura corrupta” que está obligando a los ciudadanos iraníes a pagar por sus agresiones militares en el exterior.

“Los líderes de Irán han propagado el caos, la muerte y la destrucción”, dijo Trump en la asamblea anual de la ONU en Nueva York. “Ellos no respetan a sus vecinos ni fronteras ni los derechos soberanos de las naciones”, añadió.

En mayo, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo internacional de 2015 para poner freno al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio a las sanciones.

“Las sanciones adicionales se reanudarán el 5 de noviembre y habrá más. Estamos trabajando con países que importan petróleo crudo iraní para reducir sus compras sustancialmente”, dijo Trump en la ONU.

En la alocución, el mandatario recitó sus políticas de “Estados Unidos primero” que han alterado el orden mundial al retirar al país del acuerdo climático de París. Desde que llegó al poder, Trump también amenazó con castigar a las naciones de la Otan por no pagar más por la defensa común.

“Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable”, dijo Trump. “Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y adoptamos la doctrina del patriotismo”.

El discurso de Trump se dio en gran medida ante el silencio de los líderes mundiales, que no se sienten cómodos con los puntos de vista individuales del republicano, que han puesto a prueba las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales en todo el mundo.