Portugal, Francia y España aceptan acoger migrantes

Francia, Portugal y España llegaron este martes a un acuerdo para acoger a decenas de migrantes que están a bordo del barco de rescate Aquarius.

La definición surge después de que el Gobierno italiano se negara a permitir que el buque atracara en su territorio.

El Gobierno de Portugal dijo que aceptó acoger a 10 de los 58 migrantes del Aquarius como parte de una “respuesta de solidaridad al flujo de migrantes que quieren llegar a Europa a través del Mediterráneo”.

No estaba claro de manera inmediata cuántos migrantes habían acordado recibir España y Francia.

Una portavoz del Gobierno español comunicó a la prensa que no podía dar una cifra específica porque el acuerdo aún no estaba cerrado y todavía se podían incorporar más países.

El Aquarius 2 es el único barco humanitario que aún opera en el área del Mediterráneo central.

Rescata a migrantes que en muchos casos intentan llegar a Europa desde Libia.

La negativa pública contra la llegada de cientos de miles de migrantes en los últimos cinco años ha impulsado un giro hacia los partidos de extrema derecha en muchos países de Europa.

Y ayudó a que la coalición antiestablishment de Italia llegara al poder a principios de este año.