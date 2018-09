El técnico de Boca sumó otra mala noticia: se lesionó Leonardo Jara

En Boca continúa la amargura por el resultado en el Superclásico, pero además, Guillermo Barros Schelotto sumó otra mala noticia, justo en una semana clave por la importante seguidilla de partidos que se viene: se lesionó Leonardo Jara.

El lateral derecho que fue reemplazado por Edwin Cardona a los 41 minutos de la primera parte del encuentro con River sufrió una distensión muscular en su aductor derecho y estará al menos dos semanas afuera de las canchas.

De esta manera, el Mellizo pierde a una pieza considerada titular en su esquema para los compromisos ante Gimnasia La Plata (este jueves, por los octavos de final de la Copa Argentina), Colón (el domingo por la fecha 7 de la Superliga) y Cruzeiro (el jueves 4 de octubre por la revancha de los cuartos de final de la Libertadores).

El reemplazante natural del ex Estudiantes de La Plata es Julio Buffarini, quien lleva disputados dos cotejos oficiales como titular en lo que va de la temporada: el empate sin goles frente a Huracán en Parque Patricios y la victoria ante Argentinos Juniors en La Paternal (también estuvo desde el arranque en el amistoso con el Barcelona en España).

Por su parte, Lucas Olaza sería preservado para el partido ante el Lobo en Copa Argentina ya que arrastra una dolencia muscular. Llegaría en óptimas condiciones al duelo en Brasil.

Habló Guido Herrera

El principal apuntado a llegar a Boca para reemplazar al lesionado Esteban Andrada en la recta final del año es Marcos Díaz. Sin embargo, por el momento no hay acuerdo con Huracán y hay una alternativa en el radar: Guido Herrera, arquero de Talleres de Córdoba.

En diálogo con TyC Sports, el guardameta de 26 años apeló a la cautela mientras su nombre reflota en los pasillos de la Bombonera: “Es algo lindo que se hable, pero lo tomo con tranquilidad. Que pregunten por mí es lindo porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, aunque a mí no me llamó nadie”.

Herrera aseguró que ni el entrenador de la T, Juan Pablo Vojvoda, ni ningún dirigente le hablaron por la posibilidad de ser transferido al Xeneize, por eso él sigue con la cabeza en Córdoba: “Escucho, no soy ajeno a lo que se habla, pero si me hago la cabeza o pienso mucho en las cosas por ahí me desvío un poco. Quiero arrancar bien la semana y me enfoco en el partido con Patronato del fin de semana”.

El nacido en Río Cuarto anticipó que estará predispuesto a escuchar alguna oferta y fue elogioso con Marcos Díaz: “Cuando jugamos acá (con Huracán) empatamos 0 a 0 y fue figura, le dije que es un monstruo. Trato de verlo a él y a otros… Es un arquerazo”.