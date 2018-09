Atlanta no quiere que se vaya Martino

El Atlanta United, de la Major League Soccer, le ofreció la renovación al técnico rosarino Gerardo Martino, quien suena con fuerza como reemplazante de Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina, según informaron este martes medios estadounidenses. Su contrato con el equipo norteamericano finaliza tras la conclusión de esta temporada, motivo por el cual el “Tata”, que ya dirigió a la selección de agosto de 2014 a julio de 2016, ha sido vinculado de nuevo luego del pésimo andar en Rusia 2018, donde Argentina cayó en octavos de final con Francia. La fecha límite para la ampliación del contrato sería el 1 de octubre, según el Atlanta Journal Constitution. La cadena Espn anunció hace unos días que el técnico había decidido irse de su actual equipo tras los playoffs. El Atlanta United es el conjunto más sólido de la MLS, liderando la Conferencia Este con 63 puntos en 30 partidos, y es uno de los favoritos a quedarse con el título gracias a su juego vistoso, su estilo ofensivo y su fútbol basado en sus delanteros sudamericanos, entre los que destacan el venezolano Josef Martínez, el paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús) y el ex atacante de Independiente Ezequiel Barco.Martino, ex Barcelona, la selección paraguaya y Newell's, reemplazó a Alejandro Sabella al frente del combinado nacional tras el Mundial de Brasil, pero no pudo romper la racha sin títulos de 25 años, perdiendo las finales de la Copa América de 2015 y la Copa Centenario de 2016, en ambas ocasiones frente a Chile.