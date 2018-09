El Ciclón perdió ante Nacional y quedó afuera de la Sudamericana

San Lorenzo perdió 2-0 con Nacional en Uruguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana por el tanto de visitante.

En el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Matías Zunino, a los 11 minutos de partido, y Gonzalo Bergessio, a los 10' del complemento, le dieron el triunfo y la clasificación al equipo uruguayo, que en la ida en el Nuevo Gasómetro había caído por 3-1.

El árbitro del encuentro fue el colombiano Wilmar Roldán, quien se equivocó al expulsar a Bautista Merlini de San Lorenzo a los 30' del segundo tiempo.

El “Pampa” Biaggio contó con el regreso a la titularidad del capitán Nicolás Blandi, tras haber dejado atrás una lesión en la pierna derecha. Sin embargo, el atacante sintió un tirón en el mismo sector y fue reemplazado por Alexis Castro a los 37' de la primera etapa.

Ya en el comienzo del primer tiempo, se evidenció un equipo local más intenso a la hora de presionar y disputar cada pelota. El Ciclón nunca pudo hacer pie, sin lograr apoderarse de la pelota y, por si fuera poco, padeciendo cada ataque del dueño de casa. La cuenta se abrió rápido, en apenas diez minutos, con un cabezazo de Zunino. Encima, Biaggio perdió a su goleador Nico Blandi por lesión y las cosas se complicaron aún más.

En la segunda parte, Nacional continuó con su ímpetu ante un San Lorenzo perdido, sin juego. Justo un ex clavó el 2-0: Gonzalo Bergessio. Los uruguayos, concentrados, defendieron con uñas y dientes cada pelota y, tranquilamente, pudieron haber ampliado la cuenta en otros ataques. El DT argentino trató de cambiar la mano metiendo primero al pibe Gaich y luego a Merlini, expulsado injustamente a los dos minutos de su ingreso. Sin embargo, no hubo caso, pese a algún intento aislado en el final. Esta vez, la heroica no llegó.

San Lorenzo nunca hizo pie en el desarrollo y fue así ampliamente superado. De esta forma, se quedó sin su gran objetivo del semestre y se volvió sin nada de Uruguay.

Nacional jugará en la siguiente fase con el vencedor de Fluminense de Brasil y Deportivo Cuenca de Ecuador, que ya se enfrentaron en el choque inicial con un triunfo brasileño por 2-0.