“Chiquito” Romero se hizo expulsar de manera infantil

Sergio Romero volvió a ser titular en el Manchester United tras cuatro meses, pero tuvo una actuación para el olvido. El arquero argentino se hizo expulsar de manera infantil y luego los “Diablos Rojos” quedaron eliminados en la tercera ronda de la Carabao Cup (ex Copa de la Liga) ante un equipo del ascenso.

En el mítico Old Trafford, el United cayó 8-7 por penales (2-2 en los 90' reglamentarios) frente al Derby County, equipo dirigido por el histórico jugador del Chelsea Frank Lampard y que milita en la English Football League Championship, de la segunda división de Inglaterra.

Sergio Romero comenzó como titular tras cuatro meses. El último encuentro del argentino había sido el 13 de mayo ante Watford por la última jornada de la Premier League anterior.

A los 21' del complemento, con el partido empatado 1-1, “Chiquito” fue expulsado por tocar la pelota con la mano fuera del área y cortar así una ocasión manifiesta de gol.

El equipo sintió mucho la ausencia del argentino y de inmediato recibió el segundo tanto del Derby County. Si bien logró la agónica igualdad a los 95', por el tanto de Fellaini, luego cayó derrotado en los penales.

Sergio Romero volverá a ser convocado por Lionel Scaloni para los compromisos amistosos de la Selección ante Irak (jueves 11 de octubre) y Brasil (martes 16 de octubre). Viene de formar parte de la gira amistosa anterior, pero no jugó ante Guatemala ni Colombia.