Escándalo entre Yanina Latorre, Nequi Galotti y Esmeralda Mitre

El enfrentamiento entre Yanina Latrorre y Nequi Galotti venía creciendo hace días. Y sólo faltaba que Esmeralda Mitre se sumara al piso de Los ángeles de la mañana para que ni el propio Angel de Brito pudiera desactivar la bomba, que finalmente explotó este martes. “Quiero decir algo que me parece una falta de respeto absoluta. Porque así como Nequi me defendió, yo no voy a permitir y voy a hacer todo lo que tenga que hacer en este canal para que Nequi sea respetada -empezó diciendo Esmeralda, hija de Bartolomé Mitre, en defensa de la actual esposa de su padre-. No se le dice 'concha seca', no se le dice que 'su marido es un dictador' y no se pide su cabeza en el trabajo. ¿Cuál es la idea de faltarle el respeto a una mujer tan digna?”.

Entonces, Latorre tomó intervención: “Punto uno, en este programa no dije nada y no pedí la cabeza”, aseguró la panelista, cuando Galotti la interrumpió diciendo: “La pediste, dijiste que calentaba la silla”. “Yo en Twitter publico lo que quiero porque vivo en democracia. No me gusta como panelista y tengo derecho a decirlo”, respondió Latorre..