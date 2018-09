La violenta reacción de Pampita contra una periodista

“¡No me molestes!”, le contestó Carolina Pampita Ardohain a Andrea Taboada cuando la periodista intentó hacerle una nota durante la ceremonia de la entrega de los premios Martín Fierro de Cable.

La modelo y conductora no solo se negó a realizar declaraciones, sino que además atinó a agarrar el celular de la panelista de Los ángeles de la mañana para evitar así que la grabara: “¡No me molestes!, es una noche muy especial para mí”, pretendió aclarar Ardohain.

El video del exabrupto de la ex conductora de Pampita Online (por ese programa llegó la nominación) fue compartido por la periodista en las redes sociales: “Siempre con respeto me acerqué a preguntarle sobre el vestido, Angel de Brito y Polito Pieres. Me contestó gritando y me agarró la mano para bajarme el celular. Muy agresiva, maleducada”, escribió.

La noche ya venía mal para Carolina, que casi no cruzó palabras con sus amigas Angie Balbiani y Barbie Simons.

Según las personas que estuvieron en la fiesta, las compañeras de mesa y del ciclo Pampita Online casi no hablaron entre ellas y no despegaron la vista de sus teléfonos celulares. Intentando pasar desapercibida y para evitar que las cámaras la interceptaran, Ardohain se fue antes de la premiación, incluso cuando Horacio Cabak y Gabriela Sobrado aún no habían anunciado quién se llevaría el Oro.

El programa que la modelo hizo el año pasado en KZO, Pampita Online, estaba nominado a mejor magazine y ella a mejor conducción femenina, compitiendo con Marcela Tinayre y Teté Coustarot.