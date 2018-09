Pelea por mensajes entre Laurita Fernández y “Mica” Viciconte

Laurita Fernández y Mica Viciconte protagonizaron una de las peleas más fuertes del año. El cruce se dio en el piso de Showmatch, durante la grabación del programa que podrá verse este martes. Si bien no se pudieron conocer muchos detalles del enfrentamiento, las propias involucradas se encargaron de lanzar sugerentes mensajes a través de Twitter, pero sin arrobarse la una a la otra.

Laurita fue la primera que disparó: “Hoy a la noche en Showmatch, si lo ven, van a ver algo bastante molesto y desagradable. Lejos de molestarme, me dio Pena. Mucha pena. Ojalá nunca coincidir con esas formas de ser y pensar, porque algo en mí no estaría bien”, publicó la jurado del Bailando 2018.

Minutos después y a través del mismo medio, Viciconte lanzó: “¿Me parece a mí o ya te estás atajando antes del programa? Jajaj confundir lo que uno piensa con agresión. Qué vergüenza. Buscan la victimización antes de dar la cara. Agresión es lo que sufrí yo cuando te importó tu trabajo y no ser humana”. “¿Y de tus raíces te olvidaste? Fuiste siempre un pan de Dios, ¿no? Tus archivos te condenan”, agregó la ex Combate.