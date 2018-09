Dujovne aseguró que esta tarde podría conocerse el acuerdo con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró anoche en Nueva York que "el Fondo Monetario Internacional está terminando su trabajo de revisión formal de la propuesta y lo va a someter a una discusión informal mañana (por hoy) con el board. Si no ocurre nada extraordinario, mañana por la tarde estaríamos en condiciones de anunciar el acuerdo". Es decir en la tarde neoyorkina de hoy se podría rubricar el acuerdo.



Anoche, Dujovne, habló con la prensa, junto al presidente Mauricio Macri, tras el discurso del jefe de Estado ante la ONU.

Por su parte, el presidente Macri, al comentar el encuentro que tuvo con la titular del organismo, Christine Lagarde, indicó que analizaron "los buenos progresos que teníamos en las conversaciones, que estaban muy contentos con la designación de Sandleris en el Banco Central y también por otros nuevos nombramientos en el Central".



En este sentido, Dujovne aclaró que Macri se refería a la vicepresidencia segunda de la entidad monetaria, que pasará a ser ejercida por Verónica Rapoport, profesora argentina de la London School of Economics.



Al ampliar en torno a los anuncios que se conocerán hoy en materia económica, y en particular sobre el tipo de cambio, el ministro de Hacienda manifestó: "No hay que esperar sorpresas. Argentina mantiene su esquema de tipo de cambio flotante con libertad absoluta pero hay retoques a la política monetaria. Vamos a dar algunos detalles nosotros y luego el nuevo presidente del banco (BCRA) explicará cómo se moverá el Central".