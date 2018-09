“Lo buscamos por 42 años, ahora podemos estar en paz sabiendo dónde ir a rezarle”

En los primeros días de septiembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que tras años de búsqueda, había hallado los restos de Carlos Tereszecuk, un militante oriundo de Posadas Misiones que fue desaparecido en 1976 por la dictadura militar en Margarita Belén.

Tereszecuk fue encontrado enterrado como N.N en un cementerio de la localidad correntina de Empedrado. Hoy el Juzgado Federal N°1 restituyó sus restos a la familia.

“Hace ya diez años el Equipo nos hizo la extracción de sangre. Gracias a Dios, dentro de tanta gente que aún sigue desaparecida, a nosotros el resultado nos dio 99,9% de seguridad de que era él. Ahora sentimos que cerramos un ciclo que fue muy largo”, dijo Lucía Tereszecuk, la hermana en diálogo con ellitoral.com.ar.

Contó que eran seis hermanos, uno de ellos ya falleció al igual que su padre quien perdió la vida guardando el dolor de no saber más nada de su hijo. “Yo no pensaba que iba a tener la oportunidad de encontrar a mi hermano mayor habiendo aún tantos desaparecidos. Ahora tenemos paz sabiendo dónde ir a rezarle o a prenderle una vela”, expresó.

Los inicios de Carlos por las cuestiones sociales fueron a través de la iglesia. Siendo muy joven decidió instalarse en Córdoba para estudiar teología y filosofía. Al poco tiempo volvió a Posadas y empezó estudiar en la Escuela de Servicio Social donde siguió su deseo por transformar la sociedad por medio de la militancia estudiantil.

Cuando empezó a ser perseguido, decidió huir y esconderse hasta llegar a Chaco, allí estuvo detenido junto al correntino Carlos Raúl Aranda, o más bien conocido como “Ratón” quien recuerda esos momentos dolorosos con el compromiso de lucha que habían asumido.

“Con Carlos nos encontramos en la Jefatura de Policía de Chaco. Yo estaba sólo en una habitación. Tenía una capucha y los ojos vendados pero escuché que trajeron a alguien y lo sentaron al lado mío. Sólo logré ver bajo mis vendas unos pies descalzos y otros con borcegos y escuchaba cómo lo torturaban”, contó Ratón.

Al otro día, recuerda, los militares lo llevaron a bañarse y luego le pidieron que él se encargara de bañar a su compañero. En ese momento, tras sacarse la capucha reconoció que quien estaba a su lado era Tereszecuk.

“Me corrió un frío por todo mi cuerpo. Yo me encontraba con él casi todos los días porque era mi contacto para pasarnos cosas cuando él vendía verduras en Corrientes. Nos miramos, no dijimos nada pero entendimos que nos conocíamos. Lo bañé con un jabón blanco que me dieron los militares porque estaba destrozado, lo habían torturado mucho”, explicó con mucho dolor.

Ratón siente que este hallazgo, estos restos significan el cierre de un ciclo. “La incertidumbre es lo peor que puede pasar. Yo lo quería mucho y ahora en mi recuerdo más lo quiero. Lo que siento es una mezcla de tristeza porque no está más pero también alegría de saber que por lo menos están sus restos”, dijo.

Aseguró que no siente odio por lo que vivió, por más que los años en la cárcel hayan sido duros. Entiende que lo que le hicieron a todos los presos políticos y desaparecidos, se lo hicieron a todo el pueblo argentino.

“Recuperar los restos de un compañero representa muchísimo porque nosotros seguimos queriendo tener un país mejor, jamás nos movió una cuestión personal. Necesitamos Memoria Verdad y Justicia para crecer como nación”, concluyó.

Ahora los familiares de Tereszecuk se reunirán en Posadas para conseguir un espacio donde depositar los restos de su hermano en las tierras donde nació. Saben que luchó por los humildes y esperan que esos años de terrorismo de estado nunca más vuelvan a suceder.