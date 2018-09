Orlietti: “Tenemos un buen ritmo defensivo pero hay que mantenerlo por más tiempo”

San Martín no pudo mantener su invicto local (cayó 88-84 ante Estudiantes de Concordia) y tras el juego, el pivote cordobés Pablo Orlietti fue autocrítico y rescató aspectos positivos a pesar de la derrota “rojinegra”.

“En caliente no se puede hacer un análisis tan certero, solo decir que lo supieron cerrar mejor que nosotros, complicándonos un poco las faltas y se intentó jugar al final con el personal que estaba disponible”, sostuvo.

Y aclaró sobre las cinco faltas que cometió en este segundo juego del Súper 20: “Es el famoso derecho de piso estoy pagando. Vengo de otra categoría y el arbitraje siempre al comienzo es muy sensible así que es cuestión de ponerse a ritmo a medida que pasan los partidos”.

Sobre el cuarto final y una reacción que no alcanzó, el jugador interno dijo: “Lamentablemente no supimos cerrar bien, teníamos una chance pero no pasa solo por el final del partido sino que es más global. En el cuarto final nos metieron dobles que no habían metido en todo el partido y nos sacaron una ventaja que después nos costó ponernos más parejo”

Y agregó: “Me refiero a los puntos de Vildoza, que no la venía metiendo pero dejamos que la meta de larga distancia, un paso atrás del triple. Son cosas que pasan y no las esperábamos, por ahí le dejamos ese tiro y ahora la metió”

San Martín ya tuvo dos presentaciones y tiene cosas por corregir, pero el pivote de 28 años admitió que algunas cosas son buenas: “Rescato que estamos teniendo un buen ritmo defensivo que tenemos que saber mantenerlo por más tiempo en cada juego y seguir mejorando. Esa es la intensidad que nos va a dar de comer así que es cuestión de sostenerla y aquel que entra trate de ingresar con el mismo ritmo”.

El equipo de Sebastián González no tiene completo sus fichas mayores, por lo que la rotación inicial ya contempla tener a varios juveniles con minutos en cancha: “Los pibes son parte importante del equipo, tienen la misma cantidad de básquetbol que nosotros y juegan muy bien. Están en un nivel altísimo y están para jugar. Lo demuestran en la cancha, caso de Matute (por Solanas), lo mismo que Rolo (Vallejos) y Franquito (por Alorda) nos da una mano bárbara. El que entra lo está haciendo muy bien”, cerró Orlietti que suma sus primeros minutos con la camiseta de San Martín de Corrientes.