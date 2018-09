Textil Tipoití: reducirán horas de trabajo y la disminución de sueldo será del 20 al 25%

El delegado Gustavo Bravo explicó, en declaraciones a Radio Dos, que “se trabajaría en producción tres semanas y una quedaría suspendidos, en esos días suspendidos se consiguió de la empresa que se abone el 70% de los haberes". En tanto el sector de mantenimiento "va a trabajar de lunes a viernes y se lo suspende el día sábado”, agregó.

“Con estos recortes horario estamos viendo una reducción en nuestros haberes de entre el 20 y el 25%”, aseguró y sostuvo que “por lo menos se conservaron las fuentes de trabajos, aunque debemos resignar parte de nuestros haberes, porque sabemos que la situación de la industria textil es muy mala, las medidas del gobierno están destruyendo la industria, en los últimos años se perdieron más de 100 puestos de trabajo”.

En cuanto a la producción de Tipoití destacó “los números de la empresa no nos muestran pero vemos que hay menos camiones saliendo de Producción. No sabemos la realidad exacta de la empresa pero se nota hay sectores de la fabrica que están parados y es porque no hay pedidos”.