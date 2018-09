Boca Unidos repetiría equipo para visitar al Decano

Una de las máximas del fútbol reza que “equipo que gana no se toca”, aunque lesiones, suspensiones y cuestiones tácticas pueden invalidarlo. No sería esta vez el caso de Boca Unidos, donde todo indica que el técnico Carlos Mayor repetiría los once que vienen de vencer a Juventud Antoniana para enfrentar mañana a Sarmiento en Resistencia.

El partido, correspondiente a la quinta fecha de la zona 4 del Torneo Federal A 2018/19, se jugará mañana desde las 21 en el estadio Centenario del Decano chaqueño, y será el encuentro destacado de la fecha en este grupo.

De acuerdo con el trabajo táctico que realizó ayer por la mañana el DT del Aurirrojo, no habría modificaciones para mañana en la formación titular, aunque Mayor prefirió no confirmar equipo, señalando que el mismo quedaría definido hoy, luego de una práctica de fútbol.

Una de las dudas tras el juego frente al Santo salteño pasaba por si el técnico le renovaría la confianza a Gerardo Maciel, de buena actuación en los dos juegos en los que fue titular, o bien la inclusión desde el arranque de Fabrizio Palma, quien dejó atrás una contractura en el gemelo de la pierna derecha sufrida en el partido de la segunda fecha ante Crucero del Norte.

Palma, que viene entrenando normalmente desde el lunes, muy posiblemente sea citado para el partido ante Sarmiento, aunque le juega en contra sus casi dos semanas de inactividad por la lesión. Por esta razón, y por el nivel que viene demostrando, es que seguiría el futbolista libreño en el equipo.

El otro interrogante pasaba por la fatiga muscular del líbero, Oscar Carniello, que fue sustituido en el segundo tiempo del partido ante los salteños por Ariel Morales para preservarlo, y ha mostrado una buena recuperación física durante la semana. El resto de la formación, salvo alguna contingencia de último momento, sería la misma que viene de ganarle el domingo a Antoniana.

De esta manera, Boca Unidos saldría mañana al campo de juego del estadio Centenario con estos once futbolistas: Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Martín Fabro, Gerardo Maciel; Nicolás Ledesma y Cristian Núñez.