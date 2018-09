Controlan la demolición de obras irregulares en espacios públicos

Tras la paralización de las obras de ampliación de un local comercial que un emprendedor privado llevaba a cabo en terrenos públicos ubicados en inmediaciones del monumento a los Ex Combatientes de las Islas Malvinas de la avenida costanera General San Martín, la Municipalidad actualmente se encuentra fiscalizando los trabajos de demolición de las estructuras construidas, labores que corren por cuenta de quien construyó sin la habilitación correspondiente. La ampliación, realizada a pocos metros de la playa Islas Malvinas, excedió el lugar delimitado permitido por la concesión brindada por la Municipalidad en 2013, por lo que debe ser retirado del espacio público.

En tanto, a través de las redes sociales los vecinos de distintas zonas de la Capital, como de los barrios San Gerónimo y Mil Viviendas, denunciaron la proliferación de construcciones ilegales sobre espacios públicos, como los casos de ampliaciones de viviendas en terrenos que pertenecen a la comunidad.

Desde la Municipalidad informaron que cumplen con los estrictos controles de la demolición de unas estructuras que un emprendedor privado llevaba a cabo. Las mismas habían sido construidas en una zona de la playa Islas Malvinas que no fue habilitada debido a que se trata de un terreno público. La concesión inicial, realizada por la Municipalidad en 2013 por un plazo de 10 años, contemplaba un espacio limitado que fue excedido, por lo que ahora la construcción debe ser retirada por reclamo de la Comuna capitalina en el plan de recuperación y protección de los espacios públicos.

“El empresario responsable de la misma se extralimitó en la utilización del espacio público. Ante ello, se actuó de manera directa, se realizaron las infracciones, se determinaron las multas y se ordenó la demolición respectiva”, explicó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Por otra parte, ciudadanos de distintas partes de la ciudad realizaron sus reclamos a través de las redes sociales por el avance de construcciones irregulares domiciliarias sobre espacios públicos. Por ejemplo, en el barrio San Gerónimo denunciaron la creación de extensiones en altura sobre espacios verdes comunitarios en zonas de monoblocks, los cuales no se encuentran controlados.

Uno de los puntos habituales, donde la Comuna en años anteriores llevó a cabo algunas demoliciones, es las Mil Viviendas, donde proliferan las construcciones irregulares de particulares sobre espacios públicos y pulmones verdes comunitarios entre edificios y viviendas.