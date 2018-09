El apremiante minuto a minuto

Inefable, coqueteando con el ridículo, “Lilita” Carrió se posteó relajada y feliz apenas un rato antes de que los portales dieran cuenta de la acordada que marcó el fin de la era Lorenzetti en la Corte Suprema. El efecto de la novedad la dejó exultante y la carga de endorfinas le alcanzó para llegar sobre el fin de semana anunciando que Cristina Fernández terminará presa y, lo que es más difícil aún de creer, que el dólar va a bajar.

La legisladora, que sostiene que “hubo un golpe cambiario propiciado por sectores cercanos a los cuadernos”, dice “estar viviendo un sueño”. Muy lejos de la sensación de “pesadilla” que sobrelleva en estos días la inmensa mayoría de los argentinos. Las refrescantes novedades judiciales no alcanzan para aplacar los desánimos colectivos.

Infinitamente más prudente, Rogelio Frigerio le habló a los empresarios reunidos en la convocatoria del Cicyp (Consejo Interamericano del Comercio y la Producción): “Hoy podemos decir que estamos un poco mejor sin garantizar que se pueda sostener la estabilidad del dólar”, dijo

El ministro no arriesgó un pronóstico de cuánto pueda durar la recesión que ya hace sentir su látigo helado. Dijo que se trabaja para lograr un ahorro fiscal de 300.000 millones de pesos. Aseguró que ha dejado de ser políticamente incorrecto decir que se tiene que llegar al equilibrio de las cuentas y que el déficit se explica en principio por el enorme peso del sistema previsional, pero que el esfuerzo está puesto en sustentarlo. Un tema que más temprano que tarde habrá que abordar. La cruda realidad sin atenuantes.

Los funcionarios que todavía pueden evaluar el vertiginoso curso de los acontecimientos sin perder conexión con el mundo real hablan de un escenario de mucha volatilidad en el que está costando hacer pie. Se perciben trabajando con la lógica del almacenero, barajando el día a día, corriendo para apagar los focos del incendio. Se aferran a las noticias que hablan de la baja del riesgo país y la suba de las acciones, pero se mantienen en vilo por el comportamiento del dólar.

Consideran no tener instrumentos más potentes para conjurar la crisis que aquellos sobre los que se empeñan en estos días: ratificar cuanto antes el acuerdo con el FMI y lograr la sanción del presupuesto en las primeras semanas de noviembre con el mayor consenso posible. No hay mucho más para hacer. Se sinceran. Reconocen que hay un problema de credibilidad que suma incertidumbre y vulnerabilidad.

En una nota en infobae.com, Mónica Gutiérrez sostiene que en los pasillos del oficialismo se vive en un apremiante minuto a minuto; en las hileras de las góndolas, también.

El gradualismo llegó al traslado de precios aseguran los supermercadistas. Con un consumidor hipersensibilizado y muy poca capacidad de compra, el bajón se expresa rotundo en los tickets de venta. Al traspaso a segundas y terceras marcas se suma un dato límite la caída de ventas por unidad. Fuerte baja en lácteos, pañales y productos de limpieza. La venta de productos no comestibles absolutamente planchada. Aumenta la financiación mediante el pago mínimo en la compra de alimentos. Con una altísima tasa de interés, patear para adelante el pago de la tarjeta es la más riesgosa de las opciones.

Los comercios minoristas más chicos afrontan el fantasma de la góndola vacía. Los proveedores temen entregar producto sin garantías de poder cobrar. Financiarse con tasas de interés al 90 es imposible. El mercado no perdona.

Los datos de pobreza que se conocerán en los próximos días no alcanzan para reflejar la dramática postal de este momento. Para saber sobre papeles lo que pasa hoy habrá que esperar a marzo o simplemente salir a la calle y mirar lo que está ocurriendo.

Definido por los suyos como “el mejor piloto de tormentas”, Mauricio Macri se aferra al timón de sus convencimientos y pone proa al ajuste.