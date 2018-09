El Aurirrojo triunfó y se aseguró la permanencia

Con una buena racha en la recta final, Boca Unidos salió del fondo de la tabla de posiciones, y ayer en su último juego de la temporada, goleó 3 a 0 a Lipton para saltar a la tercera posición del torneo Oficial de primera A de la Liga Correntina de Fútbol y asegurar la permanencia en la categoría.

El partido, disputado en una de las canchas auxiliares del Barrio 17 de Agosto, le bajó el telón a la decimocuarta fecha, penúltima del campeonato.

Mostrando solvencia ofensiva y firmeza tanto en el mediocampo como en la defensa, el equipo dirigido por Sergio Umpiérrez fue más que Lipton, que careció de volumen de juego, con varios jugadores que se excedieron en la pierna fuerte, lo que le costó terminar el partido con nueve hombre.

No obstante, el primer tiempo fue equilibrado, con Boca Unidos inquietando por la derecha, donde González aprovechó permanentemente las espaldas de Fleita para crear peligro.

Daniel Gómez, el jugador más incisivo de Lipton no tuvo compañía para juntarse y entablar un diálogo futbolístico. Aún así la visita trató de llegar al arco defendido por Martínez, pero no tuvo la lucidez necesaria y la sangre fría para definir las pocas situaciones favorables que se le presentaron.

Sobre el final del primer tiempo llegó la apertura del marcador. Romero la jugó en profundidad para la subida de Giménez, -lateral izquierdo-, quien ganó en velocidad, y su centro rasante tomó a toda la defensa Azul volviendo para que Valsangiácomo, casi dentro del arco, empuje la pelota al gol.

En el inicio del complemento se definió el partido. González, recibió de Ramiro Schweizer y encaró hacia el área, prefiriendo descargar con Romero, quien fusiló al arquero de Lipton. Para colmo, la visita sufrió a los pocos minutos la expulsión de Aguirre, quedándose en inferioridad numérica.

Con dos goles de ventaja, superioridad numérica y más resto físico, Boca Unidos fue dominador del juego hasta el final. El tercer gol del local llegó cuando el ingresado Saucedo asistió a Larrasabal, quien cruzó el remate contra el vertical izquierdo de Ruíz Díaz que nada tuvo por hacer.

Después no hubo más para ver, porque Boca Unidos se limitó a cuidar el balón, mientras que en Lipton fue pura impotencia, sufriendo por esta razón otra expulsión, esta vez de Diego González.

Jugando a media máquina, Boca Unidos finalizó el partido con un resultado que lo asegura en la categoría, más allá que quedará libre en la última fecha.