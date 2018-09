Elevaron a juicio una megacausa por trata de personas

La Justicia elevó a juicio la primera parte de la megacausa de trata de personas que tiene como uno de sus procesados al ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, su cuñado, el ex gendarme José María Viero y otras 16 personas. Se los acusa de integrar una organización dedicada a la trata de personas y su explotación sexual en “whiskerías” y hoteles de Paso de los Libres.

Los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto a Miriam Benítez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, y Carlos Schaefer, fiscal federal de Cámara de Corrientes, le pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del caso, el procesamiento de Pont y de 17 personas más.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Pozzer Penzo, accedió al pedido y el 4 de septiembre de 2017 procesó, sin prisión preventiva, a Benito Pont. El 22 de agosto de ese año fueron procesados otros 17 implicados.

Ellos son Rosana Estela Rodríguez, Pedro Norberto Sánchez (miembro de la Gendarmería), Selva Beatriz Sánchez, Ramón Antonio Do Santos, Silvio Antonio Do Santos, Claudia María Do Santos, Claudio Reinaldo Do Santos, Juan Ramón Carpe, Jorge Adrián Barboza, Dionisio Velasco, Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Ricardo Gustavo Aguirre, Cristian José Fretes, Javier Alejandro Ruiz Díaz, además de Viero y Pont, que “formaron parte de una organización criminal dedicada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.