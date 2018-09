Estudiantes de primaria fueron evaluados por la Unesco

En seis de las ocho escuelas primarias correntinas designadas por la Unesco, se realizaron ayer las pruebas piloto del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce). Se trata de un cuestionario sobre lengua, matemática y ciencias naturales para alumnos y alumnas de tercer y sexto año (168 chicos y chicas de la provincia fueron escogidos), y que sirvió de prueba para el operativo definitivo que se hará el año que viene.

“De las ocho escuelas designadas, la evaluación piloto se realizó en seis. En la Escuela de San Cosme no se hizo por su fiesta patronal, y en la rural de Ituzaingó los chicos no pudieron asistir por la lluvia”, comentó a El Litoral la directora de Planeamiento e Investigación Educativa de la Provincia, Julia Olivera Pérez. La funcionaria aclaró también que en los establecimientos donde no se concretó el examen, podrán completarlo hoy.

“La idea era analizar el instrumento, si las preguntas son claras, si los estudiantes entendieron las consignas, para poder aplicar la evaluación el año que viene”, agregó la funcionaria.

El testeo busca conocer el rendimiento de los chicos y chicas en comprensión lectura, escritura, cálculos y ciencias naturales, de manera de hacer un comparativo entre los países de Latinoamérica y el Caribe. A partir de los resultados, se redireccionarán las políticas educativas en conjunto. A su vez, los estudiantes y sus tutores debieron responder un cuestionario sobre su contexto escolar y familiar.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación remarcaron que esta fase de ensayo “permitirá evaluar los procedimientos y los instrumentos que han de ser aplicados en el 2019 en los países participantes”.

Por otro lado, en la cartera local se están preparando para el operativo de la Evaluación Aprender, que este año se hará el 18 de octubre para escuelas primarias.