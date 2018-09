Por José Ceschi

¡Buen día! “Vive en una aspiración constante de mejorar, de ser más bueno, de conseguir mayores triunfos sobre ti mismo. La perfección no tiene límites. Aunque te sonrían los éxitos, nunca digas basta... porque el día que lo dijeras, quedarías detenido y estancado en el camino”.

Excelente la recomendación de Luis J. Actis. Como lo es también esta página de Irene Kassorla: “La persona ganadora es la que sabe que sus victorias no están medidas por el número de personas que dejó atrás, sino por el número de veces que se superó a sí misma. Es la que ha descubierto que su actitud frente a la vida es definitiva para la realización de sus metas...

Es la que reconoce que su actividad y forma de vida no están esculpidas en piedras, así que permanece abierta a los cambios, a nuevos horizontes, a otros estilos de vida. Es la que observa los errores pasados procurando aprender de ellos, pero sin caer en criticismos excesivos ni en perfeccionismos imposibles.

Es la que cultiva su capacidad de comunicación, pues la estima como uno de sus más valiosos recursos. Es la que enfrenta los problemas tan pronto como puede, concentrándose en las soluciones con fuerza y decisión.

Es la que sabe quererse a sí misma sin que por eso deje de querer y ayudar a los demás. Es la que ha aprendido a ver y recibir lo mejor de cada situación, aún en las circunstancias más adversas.

Es, además, la que reconoce en ella y en los que la rodean una permanente necesidad de confianza y aceptación para poderse desenvolver en forma plena y eficaz”.

Algún autor anónimo escribió con sensatez: “El éxito halagüeño de la iniciación suele ser origen de un frenesí sin control, que conduce a peligrosos extremos. Ordenemos, pues, el presente con prudencia, si queremos mantener la tranquilidad y la solidez del porvenir”. En nuestra sociedad, la tentación del éxito inmediato está siendo estimulada en forma permanente, olvidando que -como escribe Austregesilo- “la sabiduría del éxito está en la paciencia educada y en la esperanza refrenada”.

¡Hasta mañana!