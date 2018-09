Nación espera que más gobernadores firmen la adenda fiscal

El oficialismo espera convertir en ley la adenda fiscal junto con la aprobación del Presupuesto 2019. Ese es el objetivo para el que trabaja Cambiemos por estos días, aunque todo dependerá del nivel de adhesión que finalmente coseche el documento entre los gobernadores de la oposición.

Si bien estaba previsto que la adenda ingresara el viernes pasado por el Senado, su envío se retrasó porque el Gobierno esperaba la firma de más mandatarios provinciales. Además, no se descarta que ingrese por Diputados. “No me extrañaría que pudiera entrar por acá y no tiene nada de ilegal”, dijo a parlamentario.com una encumbrada fuente del oficialismo en la Cámara baja, que además afirmó que podría tratarse en la misma sesión en la que se debata la “ley de leyes”.

Hasta ahora 14 mandatarios provinciales estamparon su rúbrica, con el fin de sumarse a la compensación fiscal por el ajuste que sufrirán sus distritos.

Entre otras cosas, el texto oficial propone derogar las exenciones de Ganancias para empleados y funcionarios públicos; posponer la rebaja del impuesto a los Sellos; e impulsar una rebaja en el impuesto a los Bienes Personales, subiendo la alícuota para las cuentas, sociedades e inmuebles en el exterior.

En Cambiemos sostienen que en la firma de la adenda fiscal y su posterior votación en el Congreso se verá reflejado el “verdadero compromiso político” de la oposición para colaborar en empezar a revertir la crisis. Además, aclaran que la adenda no modificará ninguna ley, sino que los cambios deberán ser discutidos en el propio Presupuesto.

El texto ya recibió las firmas de los gobernadores oficialistas María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Caba). También suscribieron Juan Manuel Urtubey (Salta); Omar Gutiérrez (Neuquén); Domingo Peppo (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Hugo Passalacqua (Misiones); Sergio Uñac (San Juan); Juan Schiaretti (Córdoba); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Alberto Weretilneck (Río Negro) y Sergio Casas (La Rioja).

El puntano Alberto Rodríguez Saá fue el único que no firmó, en noviembre pasado, el Consenso Fiscal. Otro caso es el del pampeano Carlos Verna, quien sí había adherido, pero en marzo pasado se bajó aduciendo incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Por lo tanto, los gobernadores que restarían adherir a la adenda son el tucumano Juan Manzur; la fueguina Rosana Bertone; el santiagueño Gerardo Zamora; la catamarqueña Lucía Corpacci; el formoseño Gildo Insfrán; la santacruceña Alicia Kirchner; el santafesino Miguel Lifschitz y el chubutense Mariano Arcioni.

Se espera que cuando este miércoles el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, asista a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados ya hayan suscrito más gobernadores y la adenda sea girada mañana.