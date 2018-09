Programación para el fin de semana

n El Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol programó para el fin de semana la decimoquinta fecha, última del torneo de primera división A, y la penúltima fecha del certamen de ascenso.

En la oportunidad se definirán los equipos que restan clasificar al Cuadrangular Final, que determinará la segunda plaza de la Liga Correntina en el Torneo Regional Amateur 2019, ya que la primera fue ocupada por el campeón de la temporada, Deportivo Curupay.

Hasta el momento, el único equipo clasificado para el Cuadrangular Final es Cambá Cuá, que reúne 28 puntos. En tanto que disputan los restantes tres lugares Popular (21), San Jorge (19), Lipton (18) y Mburucuyá (18), entre los que se encuentran con mayores posibilidades.

También habrá definición acerca de los equipos que jugarán en el cuadrangular que determinará el tercer descenso a la primera B, ya que los dos últimos del certamen: Soberanía y Juventud Naciente, ya perdieron la categoría.

Los que ya están prácticamente condenados a jugar para evitar el descenso son San Marcos (13) y Huracán Corrientes (14). Luego se ubican Sportivo (16) y Quilmes (17), quienes justamente se enfrentarán entre sí en la última fecha.

En tanto que deberán ganar para asegurar su permanencia tanto Mandiyú como Ferroviario, ambos con 18 puntos, que se ubican en una zona intermedia.

Por esta razón, la programación debería contemplar que los partidos donde hay equipos que disputen tanto el ingreso al Cuadrangular como al repechaje se disputen a la misma hora para que no exista ventaja deportiva.

Programación

Sábado 29 de septiembre

Cancha de Alvear

14:00 Dr. Montaña vs Sacachispas (1º B)

16:00 Alvear vs Torino (1º B)

Cancha de Huracán Corrientes

14:00 Villa Raquel vs Rivadavia (1º B)

16:00 Huracán Corrientes vs Cambá Cuá (1º A)

Cancha de Libertad

14:00 Sportivo vs Quilmes (1º A)

16:00 San Jorge vs Popular (1º A)

Cancha de Lipton

14:00 Peñarol vs Alumni (1º B)

16:00 Lipton vs Curupay (1º A)

Domingo 30 de septiembre

Cancha de Ferroviario

14:00 Robinson vs Talleres (1º B)

16:00 Soberanía vs Ferroviario (1º A)

Cancha de Huracán Corrientes

15.30 Mandiyú vs Juventud Naciente (1º A)

Cancha de Libertad

14:00 Independiente vs Libertad (1º B)

16:00 San Marcos vs Mburucuyá (1º A)

Cancha de Lipton

14:00 Empedrado vs Santa Catalina (1º B)

16:00 B° Quilmes vs Invico (1º B).