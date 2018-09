Victoriano señaló que “el equipo estuvo bien, pero hay que cuidar la diferencia”

La presentación de Regatas Corrientes en el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol 2018 – 2019 fue con una victoria sobre La Unión 86 a 84, en una producción irregular dado que llegó a tener una renta de 20 puntos y terminó sufriendo sobre el final.

“No creo que ganemos todos los partidos por 20, entonces tenemos que aprender a manejar las diferencias a favor”, sentenció el entrenador Lucas Victoriano que tuvo su debut oficial en la entidad Fantasma.

El tucumano también hizo énfasis en que los altibajos se dieron por ser el inicio de una nueva temporada, en un equipo con nuevos protagonistas. “El primer partido es muy difícil de jugar, sobretodo de local, hay mucha ansiedad, mucha precipitación”.

Por primera vez vistieron la casaca Fantasma Anthonye Smith, Jonatan Treise, Jevonlean Hedgeman y Tayavek Gallizi.

Respecto al juego del pasado miércoles, el ex integrante de la Generación Dorada sostuvo: “Tuvimos la suerte de jugar un gran primer tiempo, que nos permitió después no jugar tan bien el segundo, y sin embargo, el equipo nunca estuvo por debajo del marcador”.

En la zona mixta del estadio José Jorge Contte, agregó: “Creo que dominamos el 80 por ciento del partido y cuando ellos se vieron por debajo, empezaron a realizar tiros sin presión. Comenzaron a ser efectivos y descontaron, esa reacción era de esperar, tienen un buen equipo, y también tienen un buen entrenador”.

Por último, Victoriano analizó: “Fue el primer partido, hay muchas conclusiones buenas, más que las malas. Me parece que el equipo en líneas generales estuvo bien, y vamos a tener que trabajar otras cosas que analizaremos más adelante con calma”.

El plantel de Regatas Corrientes viajará hoy, en horas de la siesta, rumbo a Mercedes donde mañana tendrá su segunda presentación por el Súper 20 de 2018 cuando se mida con Comunicaciones, partido que está previsto su inicio para las 21.30.