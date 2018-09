A un año de la desaparición de dos entrerrianos en la ciudad de Virasoro

Cesar Miño y Sergio Quintana desaparecieron el 21 de septiembre del 2017 cuando se dirigían en una camioneta Peugeot Partner, a Paraguay, a comprar mercadería para reventa.

La última imagen que se tuvo de ellos fue en la localidad correntina de Virasoro comprando agua en una estación de servicio. Cinco días pasaron para que las familias hicieran la denuncia, siete para que la Policía de Concordia tome cartas en el asunto y dos más para que el fiscal que investigaba la causa, Germán Dri, enviara una comisión de policías de Entre Ríos a buscarlos en un operativo que incluyó rastrillajes fluviales, terrestres y aéreos. Veintiún días después de aquella imagen captada por una videocámara en la estación, personal de investigaciones de la Policía entrerriana encontró la camioneta de Miño en un monte cercano a San Carlos, provincia de Corrientes, desmantelada, quemada, sin motor, ruedas, ni patente, desde allí sigue el misterio.

Se dice que la línea principal de investigación indica que nunca salieron de la provincia de Corrientes y que en la localidad de Virasoro fueron vistos el año pasado en el mes de septiembre, también se cree que a la camioneta la estuvieron desarmando por unos 15 días, en un lugar que no es donde apareció el chasis y que presuntamente fueron llevadas las partes en otro vehículo.

Para la esposa de Quintana, el gran enemigo es el olvido. Con el paso del tiempo, “si no encontramos un cuerpo no podemos cerrar una etapa, no sabemos qué pasó, no hay un reporte ni un informe, hasta que no lo encuentre o vea como esté, no creo nada y lo peor es el olvido”, sostuvo en declaraciones al diario El Sol.