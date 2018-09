Ante la versión de quita de pensiones, Anses aclaró que hay “actualización” de datos

Anses. Aclaran que no hubo quita de pensiones, sí actualización y revisión.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aseguraron que lo que se está haciendo es “actualizar y revisar” la información de los beneficiarios que tienen “pensión no contributiva por invalidez”, negando de esta manera la versión sobre una supuesta quita de pensiones. A la vez, aclararon que si llegara una nota a su domicilio deben presentarse en las oficinas de la entidad.

En este sentido, explicaron que hay algunas situaciones particulares que tienen que analizase puntualmente y para ello les solicitarán cierta documentación a presentar. Esta modalidad se pondrá en práctica únicamente para aquellas personas a las que les llegará una carta de notificación.

Así mismo, detallaron el mecanismo planteado y lo que se debe tener en cuenta. La parte administrativa de Anses envía una carta de notificación al domicilio de la persona que necesita citar; una vez que llega esa carta, la persona debe comunicarse con el número gratuito 130, opción 2 y solicitar un turno para presentar la documentación que le van a requerir en esa misma línea de comunicación; cuando tiene la documentación y con el turno asignado, se debe acercar a la oficina de Anses, donde le recibirán los papeles.

En este sentido, indicaron que esto alcanza sólo a un grupo de personas y no a la totalidad del universo que cobra pensiones no contributivas por invalidez.