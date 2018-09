Apresan a correntino acusado de integrar grupo paramilitar y secuestran un arsenal

La Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Provincial de Córdoba, y la División de Inteligencia Antiterrorista (DIA), iniciaron una investigación ordenada por el juez Sergio Pinto, que movilizó a más de 500 efectivos de la policía cordobesa así como integrantes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Detuvieron a 9 personas acusadas de integrar el grupo “Compañía de Reserva Teniente General Mohamed Seineldín”.

Entre los involucrados se encuentra Luis Brian Galván, correntino oriundo de Monte Caseros, a quien se lo vinculó incluso con altos ex funcionarios del Partido Justicialista.

La causa del grupo paramilitar se inició luego de una denuncia que realizó el propio Ejército argentino, tras una investigación llevada adelante por la DIA.

Entre los integrantes del grupo hay dos mujeres. Las mismas están acusadas del delito de documentación apócrifa, alteración de documentos y portación de armas sin autorización.

Aseguran que mantenían una estructura similar al de una reserva del Ejército, con roles y jerarquías que imitan a las militares.

La investigación conjunta entre la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Córdoba permitió identificar a los integrantes, algunos de ellos ex militares y un ex gendarme dado de baja en 1992, que acopiaban un arsenal de armas de fuego, uniformes militares, credenciales apócrifas e insignias, cascos, chalecos, armas de fabricación casera, máscaras de gas y una gran cantidad de municiones.

Se desbarató la banda luego de 26 allanamientos en Córdoba, Mendoza y Santa Fe por orden del juez Sergio Pinto. De los operativos participaron más de 500 efectivos de fuerzas federales y provinciales.

Justicia

El Juez Pinto, aclaró ante los medios de prensa que no puede aseverar que se trate de un grupo paramilitar.

De todos modos, la Justicia actuó ante una denuncia que indicó que si bien existe un Ejército Reservista a nivel nacional, aparentemente este grupo en cuestión estaría trabajando fuera de cualquier protocolo legal, y de alguna manera entonces lo hacía de manera clandestina.

Dijo además que continúa con la investigación para determinar “cuál es el fin de la organización”.

Están siendo desclasificados todos los elementos secuestrados.

Arsenal

Entre los objetos se encontraron armas de fuego de diferentes calibres, uniformes militares, credenciales y documentaciones apócrifas, insignias y jerarquías militares, cascos balísticos, chalecos antibalas, equipo táctico, armas de fabricación casera, máscaras de gas, telefonía celular, computadoras, y gran cantidad de municiones varias.

Otras fuentes afirmaron que los aprehendidos tenían en su poder manuales de entrenamiento militar nazis, armas de guerra como granadas y morteros, y uniformes del Ejército. En diálogo con Radioinforme 3, Pinto explicó que lo más importante es identificar cuál era el fin de esta organización.

El magistrado explicó que el grupo tenía una “estructura similar” a la de un ejército reservista.

Consultado por la presencia de ex miembros del Ejército dentro de la organización, se limitó a señalar que es información que aún no se puede revelar.

Seguridad

El secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, afirmó en declaraciones radiales que “aún no se pueden precisar los alcances y objetivos de la organización paramilitar”.

“Dependerá de la desclasificación del material, de los dispositivos tecnológicos, para ver los fines de esta organización, que tenía la apariencia de una estructura militar”.

“Intento ser prudente sobre las consideraciones de la investigación. Este miércoles en horas del mediodía seguramente se exhibirán los materiales secuestrados”, adelantó.

Según trascendió, uno de los detenidos tendría vínculos con el fallecido Mohamed Alí Seineldín, el militar de la ultra derecha nacionalista condenado por los alzamientos carapintadas contra los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín, en 1988, y Carlos Menem, en 1990. De hecho, la organización desbaratada se autodenominaba “Compañía de Reserva Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín”, informó Canal 10.

Al correntino Luis Brian Galván los medios nacionales lo vincularon con el Justicialismo y hasta mostraron fotos con Aníbal Fernández y Andrés Cuervo Larroque, referente de la Cámpora, entre otros.

Ahora se aguarda el resultado que arroje la investigación de la Justicia Federal.