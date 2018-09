Comunicaciones y Regatas miden fuerzas en Mercedes

Un interesante cotejo se disputará esta noche en Mercedes por el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) donde los protagonistas serán dos equipos correntinos, el local, Comunicaciones, y Regatas de la capital provincial. El partido, correspondiente a la zona 1, dará inicio a las 21, con televisación por DirecTV y tendrá como árbitros a Fernando Sampietro, Javier Mendoza y Gustavo Danna.

El equipo mercedeño viene de perder en su debut, también como local, frente a Estudiantes de Concordia por 68 a 55, en una noche donde la efectividad en los tiros de campos fue muy baja.

Para el encuentro de hoy, se anuncia en el local el debut del experimentado Robert Battle, ausente en el partido del lunes por una contractura. Con la presencia del pivote, el equipo que conduce Ariel Rearte buscará hacerse fuerte en la zona pintada.

Comunicaciones, que no disputó amistosos antes del Súper 20, necesita ajustar detalles en su funcionamiento y terminar de acoplar a su renovado plantel, donde se destacan Luis Cequeira, Selen Safar, Facundo Gorgi, Miguel Gerlero, Matías Bortolín y Novar Gadson.

Para Regatas, que viene de superar como local a La Unión por 86 a 84, también será su segunda presentación del grupo. No será parte de la delegación Fantasma, el juvenil Marco Giordano afectado a la Selección Nacional 3×3 que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018.

Por esta situación, el base alterno del equipo lo ocupará otro juvenil: Juan Pablo Corbalán.

“Hay mucho por corregir, quedó demostrado que tenemos cosas para mejorar, pero lo importante es que el equipo tiene actitud y entrega, y eso es difícil de conseguir”, dijo Paolo Quinteros después del triunfo de Regatas sobre La Unión.

“Cuando se nos pusieron a 10 puntos (en referencia al juego ante La Unión) parecía que estábamos perdiendo, y esos son las factores que el equipo tiene que corregir. Bajamos la intensidad, no fuimos regulares”.

“Tenemos que darnos cuenta de que en esta Liga tenemos que estar concentrados los 40 minutos, porque los equipos son bravos y en un abrir y cerrar de ojos todos te pueden complicar el juego”, culminó.