El buen momento de Boca Unidos rinde examen frente a Sarmiento

Regreso. Para Boca Unidos será la segunda presentación en Resistencia. En la primera fecha había empatado con For Ever 0 a 0.

Por segunda vez en la temporada, Boca Unidos se presentará en Resistencia. Esta vez será para enfrentar a Sarmiento, en uno de los adelantos de la quinta fecha de la zona 4 del Torneo Federal A de fútbol. El cotejo, que se disputará en el estadio “Centenario” a partir de las 21 horas, será dirigido por el santafesino Carlos Córdoba.

En su primer paso por la capital chaqueña, durante la fecha inaugural del presente certamen, Boca Unidos rescató un empate contra Chaco For Ever sin abrir el marcador. Después de ese juego, el equipo correntino sumó tres triunfos (Crucero del Norte, San Jorge y Juventud Antoniana) consecutivos que le permitieron llegar a lo más alto de las posiciones

Para el encuentro de esta noche, Carlos Mayor dispuso mantener la formación inicial que presentó contra los salteños en la fecha anterior.

Si bien, el volante Fabrizio Palma está totalmente recuperado de una contractura en el gemelo de la pierna derecha, mantendrá su lugar entre los titulares Gerardo Maciel.

El resto de la formación sale casi de memoria, las únicas variantes que hizo el DT durante las primeras cuatro fechas fueron obligadas por lesiones y rotación de jugadores que utilizó para viajar a Tucumán.

Es decir que Medina estará en el arco. Ricardone, Carniello y Baroni integrarán la línea defensiva. Mientras que en la zona de volantes se moverán Godoy, Ojeda, Mbombaj, Fabro y Maciel. Por su parte, Ledesma y Núñez serán los delanteros.

Palma, al igual que Gonzalo Ríos, completará la delegación boquense junto con Lucas Cabrera, Ariel Morales, Alejandro Leani, Matías Espíndola, Julio Cáceres y Leonel Niz.

El DT Mayor sostuvo que el rival “es un equipo que maneja bien la pelota, intenta siempre salir jugando. Arma un triángulo en la mitad de la cancha con Cevasco, Piz y Castro, por lo tanto tenemos que estar atentos ahí”.

Luego agregó: “Juegan con tres delanteros, dos por afuera que se perfilan y juegan al duelo, o se cierran y permiten que se sumen los laterales, y tienen un delantero que conoce bien el área como Silba”.

Por último, en declaraciones formuladas en el programa La Red Deportiva (107.1), reconoció que Sarmiento “me parece un gran equipo, está peleando un torneo como la Copa Argentina, así que tenemos que estar muy concentrados”.

El partido de esta noche se adelantó por pedido de Sarmiento que el martes 2 de octubre deberá jugar frente Atlético Rafaela en Paraná por la Copa Argetina.

Más allá de que el técnico Raúl Valdez no lo confirmó, el “Decano” presentará una sola variante en relación a la derrota del domingo ante Gimnasia y Tiro en Salta (0-1). Por lo que regresará Gonzalo Cañete, recuperado de un esguince de rodilla, en lugar de Alexis Bulgarelli.

Cañete se lesionó el 9 de septiembre en el partido de Copa Argentina ante Unión de Santa Fe. De a poco se fue recuperando del esguince en su rodilla derecha y ya está al ciento por ciento, razón por la cual será titular.

Boca Unidos expondrá su buen momento en una cancha siempre difícil y frente a un rival que buscará sumar un triunfo frente a su público, antes de disputar los octavos de final de la Copa Argentina.