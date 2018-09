Entre aprendizaje, juegos y desafíos los alumnos diseñan robots en horas de clases

En la Escuela N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento”, ayer cuando el reloj marcaba las 11 sonó el timbre para regresar a las aulas, los alumnos de quinto grado ocuparon sus asientos, pero no sacaron los clásicos libros de sus mochilas sino que prepararon el kit de robótica para participar en la resolución de un desafío que consiste en programar un robot para que resuelva determinadas acciones.

Se trata de una clase enmarcada en el programa “Escuelas del Futuro”, mediante el cual se enseña en 123 escuelas de la provincia robótica, programación, aplicación de drones o actividades de aulas digitales.

A modo de presentación de los trabajos realizados en clases, los estudiantes de quinto grado de la Escuela Sarmiento, en la jornada de ayer, diseñaron algunos prototipos de robótica.

“Para saber lo básico, primero tuvimos que aprender el funcionamiento de la batería, un dispositivo llamado power, los bits y los conectores. Una vez que entendemos el uso de cada uno, podemos armar diferentes prototipos, pero hay que saber cómo colocarlos. En este caso por ejemplo, tengo un cronómetro de tiempo que me avisa cuántos segundos de vida le queda a mi batería. Es muy útil si querés realizar algún trabajo”, explicó Gustavo de 10 años mientras con sus manos mostraba el robot recién diseñado junto con sus compañeros de mesa.

Mientras tanto, en los pupitres lindantes un grupo de alumnas preparaba un robot que generaba burbujas, en otra mesa un prototipo que realizaba arte abstracto y en una esquina había uno que encendía una luz.

“Que se encienda una luz parece sencillo, pero queremos mostrar que nuestro cuerpo es una fuente de energía. Por eso si coloco estas pinzas, en este aparato que se llama Markey Markey, y nos damos las manos entre todos: la luz se enciende”, indicó Martina. Segundos después, sumaron una bocina al prototipo y chocaban sus manos para demostrar que el experimento funcionaba. “Lo que más me gusta de esta materia es que aprendemos, nos divertimos porque podemos jugar con las piezas y crear nuevos robots. Lo más difícil fue aprender los nombres, pero nos ayudó la profe de inglés”, señaló Luján.

En este sentido, los referentes del programa “Escuelas del Futuro” remarcaron que una de las propuestas de la inclusión de robótica, es construir un modelo pedagógico innovador en el que los estudiantes puedan resolver las consignas con creatividad y colaboración. Por ese motivo, la asignatura se enseña transversalmente junto con otras materias (matemáticas, informática, ciencias naturales).

En esta oportunidad, los acompañaba la profesora Mariana Repiso, quien comentó: “La idea es que los chicos aprendan a resolver los desafíos. Por eso antes de comenzar las clases hicimos un sorteo de los prototipos que tenía que armar cada uno. Todo esto les entusiasma y lo más importante es que trabajan en equipo”.

Integración

Con la implementación de las tecnologías digitales en las aulas, se lleva adelante además una labor de trabajo en red, tal es así que por ejemplo los alumnos de la Escuela Sarmiento se preparan para exponer sus conocimientos de robótica en un jardín de infantes.

Al respecto, la facilitadora digital de dicha institución, Analía Gecheff, explicó: “Este proyecto funciona desde el 2017, con alumnos de quinto y sexto grado como aulas núcleo. Se los denomina así porque dichos estudiantes son los primeros en tomar acercamiento al conocimiento de robótica y mientras tanto se los prepara para que ellos en un futuro puedan enseñar a sus compañeros. Es decir los grados núcleos llevan a la información a los grados nodos”.

Agregó además que los estudiantes se preparan para su primera experiencia de aprendizaje en red. “Estamos por visitar a los alumnos del jardín N° 40 “Pollitos traviesos”, la idea es dar una clase de todo lo aprendido”, señaló.

Para cerrar, el director de Sistemas del Ministerio de Educación, Carlos Encina, acompañó el recorrido y destacó: “Nos damos cuenta de que es una materia que entusiasma y da resultado el aprendizaje transversal. Seguiremos trabajando para que llegue a más instituciones y estamos esperando la llegada de más kits”.