For Ever se presenta en Salta

Salta será la sede para el encuentro que desde las 22.00 protagonizarán Juventud Antoniana y Chaco For Ever por la quinta fecha de la zona 4 del Torneo Federal A.

El conjunto local perdió en la fecha anterior frente a Boca Unidos en Corrientes 2 a 0 y durante la semana vivió momentos de convulsión dado que decidió despedir a tres jugadores que intimaron a la entidad por una deuda salarial. De esta manera, Eduardo Burruchaga y Cristian García, titulares en Corrientes, junto con Dalmiro Dettler dejaron de pertenecer al plantel Santo.

Por su parte, Chaco For Ever tuvo un arranque irregular cosechando un triunfo, un empate y una derrota. Los conducidos por Luis Medero necesitan tres puntos para escalar en las posiciones y no quedar relegados con el lote de punteros. Hoy volverán a la titularidad Matías Camisay y Walter De Souza.