Juventus sumó sin jugar y sigue en lo más alto

Una atípica jornada vivió el básquetbol capitalino el pasado miércoles, cuando se disputó la sexta fecha del torneo Oficial de primera división.

El cotejo más importante de la programación correspondiente a la divisional A, Juventus y San Martín, choque del líder con su escolta respectivamente, no se disputó por la no presentación del Rojinegro y de esta manera el Granate sumó sin jugar y se mantiene en lo más alto de las posiciones.

La Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) diagramó la sexta fecha el mismo día que San Martín jugó por el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La programación salió oportunamente con el aval del delegado de la entidad del barrio La Cruz.

Posteriormente, los directivos del Rojinegro intentaron postergar ese juego, pero la entidad que rige este deporte en la capital correntina se mantuvo firme en el diagrama original al considerar la solicitud fuera de tiempo.

San Martín, que en la competencia de la Abcc presenta un plantel juvenil, con jugadores que también integran el plantel de la Liga, optó por no presentarse al trascendental partido del torneo de la Ciudad de Corrientes.

Ahora, el segundo puesto quedó en poder de Colón que venció como visitante a Hércules 84 a 64. La sorpresa de la fecha la dio Córdoba, que superó ampliamente a Alvear 67 a 49.

Por su parte, Regatas le ganó a Pingüinos 74 a 67 con 31 puntos de Gastón Turraca. La entidad de la calle Santa Fe es la única que todavía no ganó en la temporada 2018.

El encuentro disputado en cancha de Pingüinos fue equilibrado hasta el último cuarto, donde Regatas metió un parcial de 22 a 15 para llevarse el triunfo y prenderse de lleno en la lucha por llegar a las semifinales.

Ascenso

En la divisional Ascenso de la primera división, quedó un sólo puntero. Unión Arroyito triunfó claramente sobre Independiente por un contundente 98 a 56 y aprovechó la salida de El Tala que fue sorprendido por Frondizi y cayó 57 a 55.

También durante la jornada del pasado miércoles, en el marco de la sexta fecha, primera de la segunda rueda, Malvinas 1.536 Viviendas le ganó a Sportivo 54 a 51.