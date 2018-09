Los padrones para las 350 viviendas podrán ser consultados hasta el 5 de octubre

Desde el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) informaron que las personas que se inscribieron en los padrones para concursar por una de las 350 viviendas que se encuentran construyendo en la zona de Santa Catalina pero no aparecieron registradas, tendrán tiempo hasta el 5 de octubre para consultar el motivo de su ausencia en el listado y verificar que no se trata de un error del sistema de carga de datos. Asimismo, aclararon que cuando culmine el plazo publicarán los padrones definitivos de aspirantes para las unidades habitacionales y a cada postulante se le otorgará un número con el que participará del sorteo de las viviendas que se realizará a través de Lotería Correntina.

A su vez, hasta el 5 de octubre quienes aparecen en el padrón podrán verificar sus datos tanto asistiendo al edificio ubicado entre las calles La Rioja y San Martín (en el horario de 7 a 17) como a través de la web de Invico: invico.gov.ar (dirigirse a la sección “consulta de padrones” que se encuentra en la portada).

En tanto, desde el Invico explicaron que los padrones para las 350 viviendas de Santa Catalina fueron expuestos el martes pasado, y estaban conformados por 8.565 inscriptos.

Según explicaron desde el Invico, se trata de 350 viviendas construidas en terrenos próximos a las casas del Procrear, de las cuales el 5% (19 viviendas) será destinado a personas con discapacidades motrices; 3 viviendas serán para ex combatientes de Malvinas; mientras que el 10% (35 casas) se reservan para el Poder Ejecutivo Provincial y 35 viviendas serán de exclusividad para quienes tengan antigüedad de 20 años o más en calidad de inscriptos y hayan actualizado sus datos constantemente.

Por otra parte, hasta el momento las obras de las 350 viviendas continúan avanzando y no hay plazos para su finalización, así como tampoco hay fecha para el sorteo.