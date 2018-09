Por el incremento de la pobreza, pidieron aumentar el módulo alimentario

El Indec comunicó que en la primera mitad del año el 27,3% de la población estaba en situación de pobreza y que el porcentaje de los argentinos que no cubre la canasta básica total aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto del segundo semestre del año pasado. En este marco, El Litoral dialogó con la referente de Barrios de Pie en Corrientes, Eva Romero, quien comentó que se reunieron con autoridades de Desarrollo Social de la Provincia para solicitar que aumenten la cantidad de productos del módulo alimentario y las familias beneficiarias.

A la vez, contó que se siguen sumando personas que asisten a los comedores y que entre 22 de los que hay en Capital se reparten 4 mil raciones. Así mismo, indicó que falta comida y que muchas personas deben volverse con el plato vacío.

“Hace más de un año tenemos el pedido a nivel nacional de la emergencia alimentaria, hasta ahora no hemos tenido respuestas. Nos dijeron que iban a ver si aumentaban el cupo del módulo alimentario. Tenemos problemas con el cruce de datos del ticket Sapucay de $180, más allá de que algunas personas puedan recibir este ticket, este monto no alcanza ni para cubrir la necesidad de leche”, explicó Romero a este diario.

En relación a los módulos dijo que “nos entregaron cinco veces este año, deberíamos haber recibido una vez al mes”. “Este paquete contiene: un kilo de harina, un paquete de polenta, un paquete de arroz y otro de fideo, un aceite de 900 cc y dos latas de picadillo. Esto es lo que reciben las familias para alimentarse durante el mes. En nuestro padrón tenemos alrededor de 800 familias, que en su mayoría son las mismas que asisten a los comedores”, comentó Romero y agregó que “también se pidió que agreguen azúcar y leche; los chicos tienen malnutrición”.

Respecto a la situación laboral de las personas que concurren a los comedores, contó que “han perdido muchas changas, a los que los llamaban para cortar el pasto dos veces a la semana, los llaman una vez o ya no los buscan; sucede lo mismo con las empleadas domésticas, tienen menos trabajo”. “Recibimos ayuda de Desarrollo Social para los comedores, pero cada vez tenemos más personas que asisten a los mismos y no nos está alcanzando la comida”, señaló la referente del movimiento social.