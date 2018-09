San Martín necesita mayor regularidad defensiva

En un juego equilibrado y con final incierto hasta los segundos finales, San Martín perdió frente a Estudiantes de Concordia 88 a 84 el pasado miércoles, en el marco de la segunda fecha del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El pivote del Rojinegro, Pablo Orlietti, realizó un pequeño balance aunque advirtió que “en caliente no se puede hacer un análisis tan certero, sólo decir que lo supieron cerrar mejor que nosotros. Estuvimos complicados con las faltas, por lo tanto se intentó jugar el final con el personal que estaba disponible”.

Para el momento decisivo, San Martín se quedó sin Lee Roberts y Tomas Zanzottera que llegaron a las 5 faltas personales. En tanto que Orlietti, también se vio afectado por la acumulación de personales. “Es el famoso derecho de piso que estoy pagando. Vengo de otra categoría y el arbitraje siempre al comienzo es muy sensible, así que es cuestión de ponerse a ritmo a medida que pasan los partidos”, sentenció.

Dentro de un trámite parejo, en el último cuarto, Estudiantes metió un parcial de 29 a 23 para llevarse el triunfo.

“Lamentablemente no supimos cerrar bien, teníamos una chance, pero no pasa sólo por el final del partido sino que es más global. En el cuarto final nos metieron dobles de diferentes posiciones y nos sacaron una ventaja que después nos costó recuperar”.

Y agregó: “Me refiero a los puntos de (Leandro) Vildoza, que no la venía metiendo pero dejamos que lo haga de larga distancia, un paso atrás del triple. Son cosas que pasan y no las esperábamos”.

San Martín ya tuvo dos presentaciones y tiene cosas por corregir, pero el pivote de 28 años resaltó algunos aspectos positivos. “Rescato que estamos teniendo un buen ritmo defensivo, que tenemos que saber mantenerlo por más tiempo en cada juego. Esa es la intensidad que nos va a dar de comer, así que es cuestión de sostenerla y aquel que entra trate de ingresar con el mismo ritmo”.

Durante el juego frente a Estudiantes, lo mejor de San Martín en la parte defensiva se vio en el segundo cuarto, cuando permitió solamente 14 puntos al rival.

El equipo de Sebastián González tiene tres fichas mayores libres, por lo que la rotación contempla a varios juveniles. “Los pibes son parte importante del equipo, tienen la misma cantidad de básquetbol que nosotros y juegan muy bien. Están en un nivel altísimo y están para jugar. Lo demuestran en la cancha y nos dan una mano bárbara, como los casos de Matute (por Solanas), lo mismo que Rolo (Vallejos) y Franquito (por Alorda). El que entra lo está haciendo muy bien”, cerró Orlietti que la pasada temporada militó en Ferro de General Pico en el Federal.