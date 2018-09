San Roque: desde el Concejo insistirán para que el Ejecutivo remita la documentación respaldatoria de las ejecuciones presupuestarias

El Ejecutivo Municipal de San Roque expuso en el salón de reuniones del edificio comunal, tanto el lunes como el martes, los expedientes referidos al balance del 10 al 31 de diciembre del 2017 y la ejecución presupuestaria del primer trimestre del presente año. En ambas jornadas, la información estuvo disponible de 17 a 20. Sin embargo, tres ediles y el viceintendente y presidenta nato del recinto, José Altamirano, no concurrieron a la citada exposición por considerar que se está incumpliendo el artículo 307 de la Carta Orgánica local.

“Desconozco el motivo de la exhibición que hicieron, pero lo concreto es que, pese a que están vencidos los plazos, no remitieron al Concejo la documentación respaldatoria de las ejecuciones presupuestarias del primer y segundo trimestre”, manifestó Altamirano a El Litoral.

Si bien -aclaró- meses atrás enviaron las rendiciones correspondientes a enero, febrero y marzo de este año, “sólo eran tres hojas en las cuales decía en qué supuestamente gastaron. Pero como no estaban adjuntas las facturas o resoluciones que habilitaran esas erogaciones, se les solicitó que las enviaran. Sin embargo, hasta ahora no sólo no tuvimos respuesta sino que tampoco mandaron lo correspondiente al segundo trimestre”, detalló.

Asimismo, recordó lo establecido en el artículo 307 de la Carta Orgánica Municipal: “Corresponderá al Concejo Deliberante el examen, aprobación y publicación de las cuentas de la administración municipal que deberá rendir trimestralmente el Departamento Ejecutivo, que con los respectivos comprobantes, corresponderán ser remitidos. Queda prohibida toda delegación de facultades o excepción al Departamento Ejecutivo, que evite o retrase la presentación de las cuentas de inversión y su documental respaldatoria en el recinto del Concejo, constituyendo incumplimiento de los deberes de funcionario público y causal de destitución a aquellos que intervengan o consientan su omisión o retraso”.

Por eso, al igual que los tres concejales que enviaron una nota al Ejecutivo planteando que no concurrirían al edificio municipal para ver la exhibición de los expedientes, “tampoco fui porque es imposible que podamos analizar toda la documentación en tan pocas horas”, dijo Altamirano.

En tanto, comentó que “seguramente desde el recinto se le volverá a solicitar que nos remitan las rendiciones con las correspondientes documentaciones respaldatorias”.

Síndico

Altamirano comentó que meses antes de que concluyera la anterior gestión, renunció quien estaba a cargo del contralor de la administración de las cuentas comunales. Transcurrieron más de nueve meses del mandato de las actuales autoridades municipales, “por lo que se debería avanzar con la designación de ese funcionario”, consideró el viceintendente y presidente nato del recinto legislativo sanroqueño.