Santa Ana: piden restitución de la norma que prohibía recepción de desechos de otras comunas

En marzo del 2016, luego de una serie de reclamos por parte de los pobladores que se oponían a que en un inmueble de esa jurisdicción se depositen y traten desechos provenientes de la capital correntina, el Concejo aprobó una ordenanza prohibiendo ese tipo de proyectos. Sin embargo, la norma habría sido derogada en junio y el 12 de octubre ya está fijada la audiencia pública sobre la instalación de una planta de tratamiento en la citada localidad, más precisamente en el paraje Desaguadero. Un grupo de vecinos se opone a ese plan y ayer ratificaron su postura al Intendente.

“Lo que nos enteramos anoche nos generó una preocupación aún mayor porque fuimos a la sesión a pedir explicaciones y ahí nos confirmaron que en junio pasado derogaron la ordenanza Nº 3 del 2016”, dijo ayer a El Litoral uno de los pobladores que al cierre de esta edición se juntó con otros lugareños para presentarle una nota al intendente Augusto Navarrete y dialogar con él.

El citado escrito firmado por habitantes de la zona estaba titulado: “Urgente nulidad de la disposición final de residuos sólidos urbanos interjurisdiccional en Santa Ana”.

Tras presentarse como integrantes del Comité de Alerta Ecológica, cuestionaron tanto la derogación de la norma sancionada en el 2016 como también la falta de llamado a licitación para este tipo de proyectos.

En ese contexto, insistieron en que rechazan la instalación de cualquier proyecto que implique la recepción de residuos de otras comunas.

Asimismo, requirieron que de manera urgente se dicte otra norma de características similares a la que estaba vigente hasta hace varios meses. Haciendo referencia a la ordenanza aprobada el 13 de marzo del 2016 en una sesión extraordinaria, en la cual precisamente quedaron prohibidos tanto la recepción como el tratamiento de los residuos de otras comunas en Santa Ana.

“Queremos que se restituya esa norma. Que hagan una nueva que nos devuelva la protección que teníamos y que en todo caso se legisle pero sólo para tratar los desechos de nuestra comunidad, lo cual no es poco, porque a diario se calcula que se recoge una tonelada”, manifestaron.

Encuentro

Precisamente, estas y otras cuestiones fueron expuestas por un grupo de vecinos que se concentró en la plaza frente a la Comuna y donde dialogaron con Navarrete.

En este contexto, el funcionario planteó la necesidad de que los vecinos puedan conocer el proyecto, para después, en base a eso, emitir una opinión. Pero varios de los participantes de la reunión insistieron en que no quieren los desechos de otras poblaciones en la localidad. Y en este punto indicaron que “ir a la audiencia pública no tiene ningún sentido porque no es vinculante, así que aunque nosotros expresemos nuestro desacuerdo, todo seguirá. Por eso queremos que nuestras autoridades vuelvan a sancionar una ordenanza, inclusive mejorada, a la del 2016 que fue derogada”, remarcaron.

Asimismo, los pobladores insistieron: “En todo caso hagamos un proyecto para tratar los residuos de Santa Ana. Es una gran oportunidad para usted como intendente cuidar este lugar”, le dijeron al titular del Ejecutivo.

Finalmente, según pudo saber este medio, este tema volverá a ser motivo de una nueva reunión, el martes venidero.