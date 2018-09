Para Garavano, Cristina Kirchner "debe explicaciones" acerca de la corrupción

El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió hoy en que "es necesario" que la senadora y ex presidente Cristina Fernández "de una explicación sobre este mecanismo de corrupción tan extendido" que se investiga en la denominada "causa de los cuadernos".



"Me parece que es necesario una explicación sobre este mecanismo de corrupción tan extendido", evaluó el funcionario en diálogo con radio Continental.



Para Garavano, "el tema tiene un impacto positivo en materia de transparencia, pero también afecta a la actividad económica, a empresas que tienen trabajadores y no nos corresponde a nosotros evaluar la investigación judicial".



Sobre la explicación que el ministro considera necesaria respecto de la expresidenta, añadió que también es importante para sus "seguidores y su espacio", pero que "cada uno sabrá cuáles son los caminos que va a tomar y en eso hay que ser muy respetuoso".



Advirtió que "el Poder Judicial tiene una asignatura pendiente en tratar de ser mejor", y apuntó a que lo principal era "fortalecer las condiciones" para que magistrados y empleados puedan desarrollar su tarea.



Garavano enfatizó que, en ese marco, "hay que trabajar más en términos de inversión en más tecnología, edificios y demás".

De todos modos, valoró que "el sistema de Justicia" actúe "con una independencia que nunca tuvo".



"Se está viviendo un clima de máxima independencia como nunca antes se había vivido en nuestro país y esto hace que se puede avanzar en investigaciones de este tipo", aseveró.



Sobre los seguidores de la expresidenta, el ministro analizó que existen porque "algunas cosas positivas se hicieron, y eso explica en parte la situación, y también en un relato que se armó, que pretendía reemplazar la realidad".



"Mucha gente adhiere por cuestiones ideológicas y además también se puso mucho dinero en este relato, con la participación de artistas, con la generación de medios de comunicación, es decir, hubo un sistema comunicacional muy fuerte", acotó.



Sobre la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, con el nuevo presidente, Carlos Rosenkrantz, dijo "tuvimos una muy buena relación con el doctor Ricardo Lorenzetti, y esperamos tener la misma con él".



También negó que hubiera una disputa por los fondos del alto tribunal entre el Gobierno y la Corte. "De ninguna manera", señaló.